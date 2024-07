Die Aktie des Chipherstellers gehörte in den vergangenen Wochen zu den schwächsten Titeln im Nasdaq100-Index. Spekulativ orientierten Händlern bietet sich dennoch aktuell eine attraktiv Chance.

Die Aktie des Chipherstellers Intel gehörte in den vergangenen Wochen ganz klar zu den schwächsten Titeln im Technologiesektor. Das Vertrauen der Anleger in den Wert scheint aktuell stark beschädig; auch das Chartbild spricht tendenziell für weiter nachgebende Kurse. Hier erfahrt ihr, was für einen Rückgang der Intel-Aktie spricht - und wie ihr profitieren könnt.