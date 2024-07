Dax-Anleger vor Fed-Protokollen zuversichtlich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr schiebt den Dax zur Wochenmitte an.

Der deutsche Leitindex stieg am Mittwoch in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 18.256 Punkte. "Die Rede von Jerome Powell beim Treffen der Notenbanker in Sintra ist an den Börsen gut angekommen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt." Mit Spannung warteten Anleger nun auf die am Abend anstehenden Protokolle der jüngsten Sitzung der Fed.

Bei den Einzelwerten kletterte Rheinmetall mit einem Kursplus von mehr als drei Prozent an die Dax-Spitze. Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern könnte den größten Auftrag seiner Firmengeschichte an Land ziehen. Italien wolle den von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen, berichtete das "Handelsblatt". Zudem habe Morgan Stanley die Bewertung von Rheinmetall mit "Overweight" aufgenommen, sagte ein Händler. Dagegen gaben die Titel von Deutz mehr als sechs Prozent nach. Der Kölner Motorenbauer hat nach einer Übernahme in den USA 72 Millionen Euro frisches Kapital für weitere Zukäufe eingesammelt.

