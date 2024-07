Evotec – Anzeichen einer Trendwende nach Chefwechsel

Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Cap ausgestattet. Dies ist die obere Kursgrenze. Notiert die Aktie während der gesamten Laufzeit oberhalb der Barriere, erhält der Investor den Cap ausbezahlt. Andernfalls droht ein Verlust. Das Indexzertifikate auf den European Biotech Index bietet Anlegern die Möglichkeit das Risiko zu diversifizieren. Im European Biotech Index sind die 30 größten börsennotierten Biotech-Konzerne Europas in einem Index zusammengefasst. Dazu zählen aktuell neben Evotec unter anderem Bavarian Nordic, BioNTech, Eurofins Scientific, Grifols, Swedish Orphan Biovitrum und Valneva. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Evotec

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap (obere Kursgrenz) in Euro Finaler Bewertungstag Evotec HD6PTW 11,55 7,50 15,00 20.12.2024 Evotec HD6PU4 9,81 7,00 13,00 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 13:00Uhr

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in Euro finaler Bewertungstag European Biotech Index Index Zertifikat HX28ET* 106,02 Open End