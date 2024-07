Lineage stellt die Global Food Chain Innovation Challenge zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung vor

Lineage, der weltweit größte REIT für temperaturgeführte Lagerhäuser, gab heute den Start seiner bahnbrechenden Initiative Food Chain Innovation Challenge, bekannt. Dieser aufstrebende globale Wettbewerb lädt Studenten und Start-ups dazu ein, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln und zu präsentieren, um eines der dringendsten Probleme der Welt zu bekämpfen: Lebensmittelverschwendung, insbesondere Verluste nach der Ernte.

Der Wettbewerb wird kluge Köpfe auf drei großen Veranstaltungen in der ganzen Welt zusammenbringen: London, Großbritannien, am 14. November; Amsterdam, Niederlande, am 19. November; und San Francisco, Vereinigte Staaten, ebenfalls am 19. November. Die Teilnehmer sind aufgerufen, ihre innovativen Lösungen vorzustellen, die es den verschiedenen Regionen der Welt - von den Industrieländern bis hin zu den Schwellen- und Entwicklungsländern - ermöglichen, den Verderb von Lebensmitteln nach der Ernte durch erschwingliche und skalierbare Methoden einzudämmen und so die Lebensmittelsicherheit, die Qualität, die Unbedenklichkeit und den Marktzugang zu verbessern.

Den Gewinnern jeder regionalen Veranstaltung winkt ein Geldpreis. Außerdem wird aus den regionalen Gewinnern ein Gesamtsieger ausgewählt und im Dezember bekannt gegeben. Der Gewinner des Hauptpreises wird in ein Inkubatorprogramm aufgenommen, das ihm helfen soll, seine Fähigkeiten zur Unternehmensentwicklung weiter zu verfeinern und seine Lösung effektiv zu skalieren.

Bei den Veranstaltungen werden die Teilnehmer gebeten, ihre Ideen einer hochkarätigen Jury vorzustellen und sich dabei auf einen von vier spezifischen Bereichen zu konzentrieren:

Verringerung der Lebensmittelverschwendung: Einführung von Technologien und Strategien zur Verringerung von Lebensmittelverlusten vom Bauernhof bis zum Markt.

Innovative Techniken zur Lebensmittelkonservierung: Vorschlag neuartiger Methoden zur Verbesserung der Haltbarkeit von Lebensmitteln und zur Verringerung des Verderbs.

Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln: Verbesserung der Logistik der Lebensmittelverteilung, um die Verfügbarkeit von nahrhaften Lebensmitteln in unterversorgten Gebieten zu verbessern.

Datengesteuerte Einblicke und Analysen: Einsatz von Analytik und IoT zur Optimierung von Lieferketten und zur Verringerung von Abfällen.

"Laut dem Food Waste Index Report 2024 des UN-Umweltprogramms zeigen die neuesten Daten aus dem Jahr 2022, dass 1,05 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet wurden - eine Menge, die ausreicht, um Milliarden von Menschen zu ernähren. Diese Realität ist erschreckend, insbesondere wenn man bedenkt, dass weltweit über 783 Millionen Menschen an Unterernährung leiden. Indem wir die Lebensmittelverschwendung reduzieren, können wir die globale Ernährungssicherheit erheblich verbessern und den Hunger bekämpfen", so Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage, "Wir bei Lineage haben uns der Aufgabe verschrieben, Innovationen in der globalen Lebensmittelversorgungskette voranzutreiben. Mit unserer Food Chain Innovation Challenge wollen wir Lösungen entwickeln, die nicht nur die Lebensmittelverschwendung bekämpfen, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung fördern. Wir sind gespannt auf die Entstehung dieser neuen Ideen und ihre Entwicklung zu praktischen, wirksamen Strategien".

Die Food Chain Innovation Challenge unterstreicht das Engagement von Lineage für Nachhaltigkeit und verbessert das globale Management von Lebensmittellagerung, -transport und -verteilung. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, bewerben Sie sich hier. Einen Einblick in den Hackathon 2023, den Vorgänger der Food Chain Innovation Challenge, der in Amsterdam stattfand, erhalten Sie in diesem Video. Hören Sie sich auch die Einblicke des letztjährigen Gewinnersan, um sich inspirieren zu lassen und zu verstehen, was es bedeutet, diese prestigeträchtige Herausforderung zu gewinnen.

Über Lineage

Lineage, Inc. ist der weltweit größte globale REIT für temperaturgeführte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von mehr als 480 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 84,1 Millionen Quadratmetern und einer Kapazität von 3,0 Milliarden Kubikmetern in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Durch die Kombination von End-to-End-Lieferkettenlösungen und Technologie arbeitet Lineage mit einigen der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und - was am wichtigsten ist - die Welt zu ernähren. (onelineage.com)

