ROUNDUP/Aktien New York: Stagnation - Verkürzter Handel vor Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Mittwoch im frühen Handel nicht viel getan. Der technologielastige Nasdaq 100 markierte eine weitere Bestmarke knapp über 20.000 Punkten, der Aufschlag war zuletzt mit 0,1 Prozent auf 20.028 Punkte aber überschaubar. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 39.335 Zählern auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent im Plus bei 5517 Zählern.

Wegen des anstehenden Nationalfeiertags endet der Handel an den US-Märkten am Mittwoch bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Am Donnerstag findet in den USA wegen "Independence Day" kein Handel statt.

Die Anleger hoffen, dass die Regierung am Freitag einen schwachen monatlichen Arbeitsmarktbericht vorlegen wird. Denn eine unverändert robuste Beschäftigungslage in der weltgrößten Volkswirtschaft könnte die US-Notenbank Fed von einer baldigen Zinssenkung abhalten.

Zudem könnte die anlaufende Quartalsberichtssaison der US-Unternehmen viele positive Überraschungen bringen, wie das Beratungsunternehmen Oxford Economics in einer Studie schreibt. Dessen Experten setzen darauf, dass sich das Wachstum auch bei den Unternehmen abseits der "glorreichen Sieben" verbessern wird. Der Begriff fasst die größten Unternehmen aus der Tech-Branche zusammen, allen voran die Börsen-Schwergewichte Apple , Microsoft und Nvidia .

Die Aktien von Paramount Global knüpften dank anhaltender Übernahmefantasie mit plus 10 Prozent nahtlos an den starken Vortag an. Dem "Wall Street Journal" gibt es eine vorläufige Kaufvereinbarung von Skydance Media mit dem Paramount-Hauptaktionär National Amusements. Im Juni waren Übernahmegespräche des Medienkonzerns mit dem Wettbewerber noch gescheitert.

Tesla setzten die in der vergangenen Woche begonnene Kurs-Rally mit einem Aufschlag von 3 Prozent fort. Die Aktien könnten nun aus einem vor rund einem Jahr begonnenen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Am Dienstag hatten unerwartet gute Absatzzahlen des Herstellers von E-Autos für einen gut zehnprozentigen Kurssprung auf den höchsten Stand seit Januar gesorgt./bek/he