Nach den deutlichen Vortagesgewinnen könnte der deutsche Aktienmarkt daran am Donnerstag gebremst anknüpfen. Der X-Dax signalisierte den Dax zuletzt 0,2 Prozent höher bei 18.417 Punkten.

Positive Vorgaben kommen erneut von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite tags zuvor in einem verkürzten Handel Rekordhochs erklommen hatten. Wegen eines Feiertags findet an diesem Donnerstag in den USA kein Handel statt. Dies dürfte erfahrungsgemäß auch an der deutschen Börse zu relativ geringen Umsätzen führen. Es muss aber nicht zwangsläufig träge zugehen, denn in einem dünnen Markt können schon deutlich weniger Käufe und Verkäufe für stärkere Bewegungen sorgen.

Unterdessen haben sich die Vertreter der US-Notenbank Fed uneins über die Zahl der Zinssenkungen im laufenden Jahr gezeigt. Vier Mitglieder erwarten keine entsprechenden Maßnahmen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung hervorgeht. Doppelt so viele rechnen hingegen mit zwei Senkungen. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei eins. Für das kommende Jahr rechnen die Fed-Offiziellen im Schnitt mit vier Senkungen. Das ist mehr als zuvor geschätzt. Die Wall Street war zum Zeitpunkt der Bekanntgabe bereits geschlossen.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Continental im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller rechnet in diesem Jahr in Europa weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung. Der Markt dürfte in Europa im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden - der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Conti-Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 5,1 Prozent hoch. Die Conti-Aktien waren zuletzt aber bereits deutlich gefallen, auch wegen eher trister Erwartungen nicht weniger Investoren.

Die Titel von Redcare Pharmacy bauten auf Tradegate ihre Vortageserholung aus und stiegen um 3,9 Prozent. Die Online-Apotheke ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel an. Das war in etwa so viel, wie Analysten erwartet hatten. Einige Experten monierten aber das Wachstum mit dem E-Rezept ein Stück weit.

Wall Street: Techwerte weiter gefragt – Nasdaq 100 mit neuem Rekordhoch

Der Höhenflug an der Technologiebörse Nasdaq hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Hatte der Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag ein Rekordhoch nur um Haaresbreite verpasst, so schwang sich der Index am Mittwoch zu einer Höchstmarke auf. Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 20.186 Punkte setzte sich der Nasdaq 100 von der runden 20.000er-Marke nach oben ab. Einen Tag vor Independence Day endete der Handel zwei Stunden früher als sonst. Heute bleiben die US-Börsen geschlossen.

Nikkei auf Rekordkurs

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat sich am Donnerstag mit einem Plus von zuletzt 0,9 Prozent weiter seinem Rekordhoch genähert. Börsianer verwiesen auf eine weiterhin gute Stimmung der Anleger mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne und den weiterhin schwachen Yen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.948 +0,91 Prozent Hang Seng 18.014 +0,20 Prozent CSI 300 3.453 -0,28 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 130,72 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,562 +0,22 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,371 +0,62 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0785 -0,03 Prozent USD / JPY 161,54 -0,09 Prozent EUR / JPY 174,23 -0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 86,87 USD -0,47 USD WTI 83,35 USD -0,53 USD

