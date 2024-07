Warum ein Aktiensplit vollkommen egal ist

Ein Aktiensplit ist ein kurzfristiger Kurskatalysator? Ja, das mag sein. Die Anteilsscheine werden etwas besser handelbar. Auch kleinere Investoren können eine Position aufbauen. Insbesondere, wenn die Aktien vor dem Split ein vierstelliges Kursniveau besessen haben, ist das manchmal mehr als Kosmetik.

Manchmal heißt es auch, dass Aktien mit einem Aktiensplit besser performen. Ob das tatsächlich an der technischen Teilung liegt oder an einer intakten Growth-Story, die letztlich zu der enormen Wertsteigerung geführt hat? Vielleicht auch Ansichtssache.

Meine Meinung ist generell: Ein Aktiensplit ist vollkommen egal. Zumindest, wenn man sich als Buy-and-Hold-Investor definiert.

Aktiensplit: Der gleiche Besitz

Meine These zum Aktiensplit ist relativ einfach: An den Besitzverhältnissen verändert sich nichts. Wenn ein Unternehmen vorher 1.000 Aktien ausgegeben hat und durch einen 10:1-Split nun 10.000 Anteilsscheine kreiert, so ist das Unternehmen trotzdem noch das gleiche.

Auch mein Besitz ist nicht anders. Ich habe als Investor zwar mehr Anteilsscheine im Depot. Durch die kleinere Stückelung könnte ich verschiedene Positionen kaufen und verkaufen. In Summe und wenn ich als Buy-and-Hold-Investor nichts tue, verändert sich rein gar nichts.

Das ist mein wesentlicher Grund, warum ich dieser Kapitalmaßnahme keine Aufmerksamkeit schenke. Ob ich 10 Aktien zu 100 Euro im Depot habe oder 100 Anteilsscheine zu jeweils 10 Euro: Es geht mir als unternehmensorientierter Investor um den Wert. Nicht um den Preis. Sowie auch nicht um die Handelbarkeit, die Fluktuation oder sonst irgendwelche Faktoren. Der Besitz, der innere Wert und das unternehmesorientierte Potenzial sind entscheidend.

Warren Buffett springt mir zur Seite

Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Warren Buffett hat sich zwar selten zum Thema Aktiensplit geäußert. Entscheidend ist für mich jedoch seine grundlegende Perspektive zu einer Aktie, zum Preis und zum Wert. Das Orakel von Omaha sagte einst: „Der Preis ist, was wir bezahlen, der Wert ist, was wir erhalten.“ Sowie auch: „Wenn ein Unternehmen gut läuft, wird die Aktie letztlich folgen.“

In beiden Zitaten lese ich weder einen Aktiensplit. Noch andere bedeutende Worte über die Bedeutung des Aktienkurses. Deshalb gilt für mich: Eine solche Kapitalmaßnahme ist zweitrangig. Entscheidend ist lediglich, was das Unternehmen macht. Das ist das einzige Merkmal, das für mich, das wirklich zählt.

