PayPal: Warum die Aktie gerade jetzt einen Blick wert ist

Was ist eigentlich mit PayPal (WKN: A14R7U) los? Seit inzwischen mehr als 2 Jahren tritt der Aktienkurs auf der Stelle. Aktuell kostet eine Aktie nur 58 US-Dollar und damit etwa genauso viel wie 2017 (Stand 28.06.2024).

Dabei ist PayPal ein wachsendes Unternehmen mit sprudelnden Gewinnen. Wie kann es also sein, dass der Aktienkurs viel näher an seinen Allzeittiefständen liegt, als an den Höchstständen?

Fallender Aktienkurs trotz sprudelnder Gewinne

Die PayPal-Aktie wechselt aktuell zu sehr niedrigen Kursen den Besitzer. Hätte man sich die Aktie im Jahr 2017 ins Depot gelegt, hätte man bis heute keinerlei Kursgewinne erzielt. Das erstaunliche dabei ist, dass PayPal in der Zwischenzeit massiv gewachsen ist.

Im Geschäftsjahr 2017 lag der Umsatz bei 13,1 Mrd. US-Dollar. Der operative Gewinn lag damals bei 2,1 Mrd. US-Dollar und der Nettogewinn je Aktie bei 1,47 US-Dollar.

Im Geschäftsjahr 2023 lag der Umsatz dagegen schon bei 29,8 Mrd. US-Dollar. Der operative Gewinn lag bei 5,0 Mrd. US-Dollar und der Nettogewinn je Aktie bei 3,84 US-Dollar.

Man sieht sofort, dass die Aktie heute im Verhältnis zum Nettogewinn sehr viel günstiger bewertet ist als in der Vergangenheit. Tatsächlich war die Aktie auf dieser Basis selten so günstig zu haben. Denn aktuell zahlt man nur das 15-Fache des letzten Jahresgewinns. 2017 musste man dagegen noch das 40-Fache bezahlen.

Der große Unterschied zwischen 2017 und heute ist, dass sich das Wachstum deutlich verlangsamt hat. Im Geschäftsjahr 2017 lag das Umsatzwachstum bei 21 %. Im Geschäftsjahr 2023 ist der Umsatz dagegen nur noch um 8 % gestiegen. Allerdings wird PayPal gerade so niedrig bewertet, dass es fast schon so wirkt, als würden die Anleger davon ausgehen, dass die Gewinne überhaupt nicht mehr steigen werden.

Kann das neue Management PayPal wieder auf Kurs bringen?

Das könnte auch einem Mangel an Vertrauen in das Management geschuldet sein. Denn in den letzten Jahren hat man sich einige Fehltritte geleistet. Im letzten Jahr gab es noch dazu einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der die Strategie neu ausrichten will. Ob die Neuausrichtung erfolgreich sein wird und sich das Wachstum wieder beschleunigen wird, muss sich erst noch herausstellen.

Aber ist die PayPal-Aktie tatsächlich uninteressant, nur weil sich das Wachstum verlangsamt hat? Nicht unbedingt!

Tatsächlich hat der niedrige Aktienkurs für langfristig orientierte Anleger sogar einen großen Vorteil. Denn PayPal nutzt seit Jahren praktisch seine gesamten Gewinne für Aktienrückkäufe. Allein in den letzten 12 Monaten wurden mehr als 5 Mrd. US-Dollar dafür aufgewendet und die Zahl der ausstehenden Aktien um mehr als 5 % verringert. Dadurch verteilt sich der Gewinn auf weniger Aktien und macht die Aktie also nur noch attraktiver. Selbst wenn der Nettogewinn stagniert, wird das Ergebnis je Aktie steigen und früher oder später auch der Aktienkurs folgen.

Wahrscheinlicher ist aber, dass PayPal auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Angesichts der enormen Größe und des kontinuierlichen Wachstums des Marktes für Zahlungsdienstleistungen stehen die Chancen dafür sehr gut. Nicht ohne Grund konnte PayPal in den vergangenen Jahren kontinuierlich wachsen. Der Markt ist so riesig, dass es genügend Platz für zahlreiche Anbieter gibt und sowohl PayPal, als auch die Konkurrenz, stetig wachsen können. Insgesamt wirkt die PayPal-Aktie zu den aktuellen Kursen daher so interessant, wie selten zuvor.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von PayPal. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von PayPal.

