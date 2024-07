Aktien New York: S&P 500 und Tech-Indizes erreichen Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände.

Die Anleger blieben grundsätzlich zuversichtlich, nachdem am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Notenbank Argumente für eine erste Zinssenkung noch vor der Präsidentschaftswahl im November geliefert hatte. Damit verbunden ist die Hoffnung auf sinkende Refinanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher. Gleichwohl hielten sich die Bewegungen zu Wochenbeginn in Grenzen.

Der S&P 500 legte zuletzt um 0,10 Prozent auf 5.572,95 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,23 auf 20.438,31 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,29 Prozent auf 18.405,47 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es geringfügig auf 39.338,51 Punkte nach unten.

Unter den großen Technologiewerten erreichten die Aktien des Computerkonzerns Apple , des Online-Riesen Amazon und der Facebook-Mutter Meta jeweils Rekordhochs. Angesichts der insgesamt weiterhin guten Branchenstimmung bauten die Papiere des Chipkonzerns Intel ihre Gewinne vom Freitag deutlich aus und zogen an der Dow-Spitze um 5,7 Prozent an.

Der Flugzeugbauer Boeing bekannte sich schuldig, die US-Regierung betrogen zu haben, um einem Gerichtsprozess um zwei tödliche Abstürze von Maschinen des Typs 737 Max zu entgehen. Die Folgen sind eine neue Millionenstrafe sowie ein Aufpasser der Regierung für das Unternehmen. Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC schrieb, Anleger hätten es bereits weitgehend erwartet, dass sich Boeing schuldig bekenne. Zudem seien die finanziellen Auswirkungen begrenzt.

Die Aktien des Flugzeugbauers hatten zunächst deutlich zugelegt, waren dann aber ins Minus gedreht. Denn mehr als 2.600 in den USA zugelassene 737-Flugzeuge müssen auf Anordnung der US-Flugsicherheitsbehörde FAA ihre Sauerstoffgeneratoren überprüfen lassen. Zuvor war mehrfach berichtet worden, dass sich einige Geräte aus ihrer Position verschoben haben, wodurch sie in einem Notfall keinen Sauerstoff mehr liefern können. Zuletzt lagen die Anteilscheine von Boeing moderat im Plus.

Der traditionsreiche Hollywood-Konzern Paramount dürfte einen neuen Eigentümer bekommen. In monatelangen Verhandlungen setzte sich Filmproduzent David Ellison mit seinen Partnern durch, der für die Übernahme mehr als acht Milliarden Dollar bezahlen will. Die Paramount-Papiere gaben anfängliche Gewinne schnell ab und fielen zuletzt im S&P 500 um mehr als drei Prozent.

Die Titel von Morphic schnellten um gut 75 Prozent auf 55,81 US-Dollar nach oben. Der Pharmakonzern Eli Lilly will das Biotech-Unternehmen für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen und bietet dabei 57 Dollar je Morphic-Aktie. Die Papiere von Eli Lilly legen moderat zu.

An der S&P-500-Spitze zogen die Anteilsscheine von Corning um fast 13 Prozent an. Der vorläufige Quartalsumsatz des Zulieferers für die Bildschirmindustrie übertraf die Markterwartungen./la/he