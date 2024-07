Original-Research: ZEAL Networks SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Networks SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ZEAL Networks SE Unternehmen: ZEAL Networks SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.07.2024 Kursziel: 47,00 EUR (zuvor: 45,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Preview Q2: Spielvolumen indiziert vergleichbar gutes Quartal wie in Q1 Die ZEAL Network SE wird am 7. August die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Aufgrund der erneute hohen Spielvolumina bei Eurojackpot und 6aus49 - den zwei wichtigsten Lotterien für ZEAL - erwarten wir ein vergleichbar starkes Quartal wie in Q1. [Tabelle] Nach unserer Ermittlung dürfte das kumulierte Spielvolumen der Lotterien 6aus49 und Eurojackpot im zweiten Quartal bei 2.078 Mio. EUR gelegen haben, was nur minimal unter dem bereits starken Wert des Vorquartals von 2.096 Mio. EUR läge. Wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist das Erreichen der 120 Mio. EUR Jackpot Grenze bei Eurojackpot in jeweils einer Ziehung im April und Juni. In Q1 wurde diese Grenze in vier aufeinander folgenden Ziehungen im Januar erreicht. Entsprechend dürfte das Transaktionsvolumen bei ZEAL in Q2 ein vergleichbar hohes Niveau aufweisen wie im Vorquartal (Q1: 246,3 Mio. EUR) und aufgrund der sukzessiven Anhebung der Servicegebühren u.E. sogar zu einem höheren Umsatz führen (Q1: 36,1 Mio. EUR). Gleichzeitig erwarten wir auch aufgrund von Spill Over-Effekten aus Q1 leicht geringere Marketingkosten, sodass wir von einem zweistelligen EBITDA in Q2 ausgehen. [Grafik] Anhebung der Guidance wahrscheinlich - Prognosen angehoben: Aufgrund des von uns antizipierten starken Quartals haben wir unsere Prognosen für den Umsatz um rund 5 Mio. EUR (+3,2%) erhöht. Da die Anhebungen der Servicegebühren insbesondere in H2 zu einem erneuten Umsatzanstieg führen dürften, gehen wir von einem Erreichen der Guidance am oberen Ende der Spanne aus und halten daher eine Präzisierung bzw. Anhebung der Guidance zum Ende des Jahres für nicht unwahrscheinlich. Fazit: Neben den geplanten Gebührenanpassungen, dem weiter wachsenden Games Bereich sowie dem in Kürze anstehenden Start der neuen Soziallotterie spielt in H1 nun auch noch Fortuna mit. Der Markt hat diese Entwicklung u.E. noch nicht hinreichend reflektiert. Wir bekräftigen daher die Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 47,00 EUR an (zuvor: 45,50 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30173.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °