Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

14.08.2025 / 11:30 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.08.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR (zuvor: 2,90 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 beschleunigt weiter - Rekordquartal bestätigt Wachstumskurs

BIKE24 hat gestern den Bericht für das H1 vorgelegt und strebt nach
Rekordumsätzen in Q2 nunmehr ein Ergebnis am oberen Ende der zuvor in
Aussicht gestellten Bandbreiten bei Erlösen und adj. EBITDA an.

[Tabelle]

Q2 mit Rekordumsatz und Ergebnissprung: Nach der bereits im Frühjahr
angehobenen Umsatzguidance hat BIKE24 im zweiten Quartal 2025 wie Anfang
Juni angekündigt ein neues Allzeithoch erzielt: Mit 80,0 Mio. EUR Umsatz
(+25,4% yoy) wurde der bisherige Rekord aus Q3/22 um 10% übertroffen. Sehr
dynamisch entwickelte sich erneut das margenstarke PAC-Segment (Teile,
Zubehör, Bekleidung) mit einem Umsatz von 64,5 Mio. EUR (+25,2% yoy), das
damit 80% der Quartalserlöse stellte. Mit einem Zuwachs um 26,1% auf 15,5
Mio. EUR legte das Komplettradgeschäft trotz intensivem Preiswettbewerbs
aber sogar noch etwas kräftiger zu.

Die Profitabilität verbesserte sich überproportional: Das bereinigte EBITDA
verdoppelte sich nahezu auf 5,1 Mio. EUR (Q2/24: 2,7 Mio. EUR) bei einer
Marge von 6,3% (+2,1 PP). Treiber waren neben dem Umsatzplus vor allem
niedrigere Personalkosten (-1,9% yoy) trotz deutlicher Mengensteigerungen
sowie eine strikte Kostendisziplin im Verwaltungsbereich. Gleichzeitig blieb
die Bruttomarge stabil bei 27,7%, während das Verhältnis von Lagerbestand zu
Umsatz durch optimiertes Bestandsmanagement weiter verbessert wurde -
bemerkenswert vor dem Hintergrund um +25% gestiegener Erlöse.

Auch auf regionaler Ebene setzte sich das breite Wachstum fort: Während der
Umsatz in Deutschland um 25,5% zulegte, stiegen die Erlöse in
Österreich/Schweiz um 39,2% und in den übrigen europäischen Kernmärkten um
23,7%. Die jüngst lokalisierten Webshops, insbesondere in Polen und
Finnland, lieferten dabei spürbare Wachstumsimpulse.

Ausblick: Die operative Dynamik setzt sich zudem ins dritte Quartal fort -
sowohl Juli als auch der bisherige August zeigen laut Management
zweistellige Wachstumsraten. Angesichts dieser Entwicklung bekräftigt der
Vorstand die Jahresprognose (Umsatz 248-261 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA
7,0-12,1 Mio. EUR), erwartet nun aber klar das Erreichen des oberen Endes
beider Spannen.

Fazit: Q2/25 markiert nicht nur einen Umsatzrekord, sondern auch einen
weiteren Beleg dafür, dass BIKE24 den Turnaround in ein profitables Wachstum
geschafft hat. Mit Skaleneffekten aus steigenden Volumina, stabiler
Rohertragsmarge, konsequentem Kostenmanagement und zunehmender
Internationalisierung sehen wir einerseits operatives Aufwärtspotenzial, dem
wir durch die Erhöhung unserer Schätzungen Rechnung tragen und andererseits
auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie - trotz der bereits starken
Kursentwicklung in 2025. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem neuen
Kursziel von 3,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=70ec4e83b2ca5b56996e116d3788fe8a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2184078 14.08.2025 CET/CEST

Bike24
