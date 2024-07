SAP – Cloud und KI sollen für beschleunigtes Wachstum sorgen

In zwölf Tagen ist es soweit. Dann wird Europas größte Softwareschmiede, SAP, Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. In den zurückliegenden Tagen waren eine Reihe positiver Analystenkommentare zu lesen. Charttechnisch ist der Trend ebenfalls aufwärtsgerichtet. Ein Schäppchen ist das Papier allerdings nicht.

Im ersten Quartal verbuchte SAP ein Umsatzplus von acht Prozent. Katalysatoren war vor allem das Cloud-Geschäft. Die Gewinnmarge ist zwar aufgrund hoher Restrukturierungskosten deutlich gesunken. Rund 8.000 Stellen sind vom laufenden Restrukturierungsprogramm betroffen. Dennoch hat der Konzern an den Prognosen für das Gesamtjahr festgehalten. Dabei verwies das Management vor allem auf den kräftigen Anstieg des Auftragsbestands. „Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI“, erklärte Konzernchef Christian Klein Anfang des Jahres. „Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern.“

Anfang Juni überraschte der Konkurrent Salesforce mit einem schwachen Ausblick auf das aktuelle Geschäft. Finanzchef Dominik Adam bestätigte derweil, dass sich das Wachstum in den kommenden Jahren noch beschleunigen dürfte. Der Aktienkurs signalisiert, dass ein großer Teil der Anleger, Adams Einschätzung folgt und SAP gute Zahlen vorlegen wird. Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten trotz des aktuellen Rekordniveaus mittelfristig zuversichtlich. Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Schwache Zahlen oder eine nachhaltige Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von SAP unter Druck setzen.

Chart: SAP Widerstandsmarken: 190,95/200,70/206,80 EUR Unterstützungsmarken: 165,40/175,15/178,20/181,20 EUR Die Aktie von SAP ist Ende Juni aus dem seit Mitte Januar gebildeten Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und stieg zeitweise auf EUR 190,95. Anfang der Woche prallte das Papier erneut an der Hürde nach unten ab und deutet nun eine Stabilisierung im Bereich von EUR 185,90 an. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind abwärtsgerichtet. Die Konsolidierung könnte sich somit bis zur Oberkante des vorangegangen Seitwärtstrends und damit bis EUR 181,20 ausdehnen. Neue Kaufimpulse erfährt die Aktie erst oberhalb des Allzeithochs von EUR 190,50 mit der Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 200,70 oder gar EUR 206,80. Eine nachhaltige Abwärtsbewegung deutet sich frühestens unterhalb der 38,2%-Retracementlinie (EUR 175,15) an. SAP in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 11.12.2023–10.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de SAP in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.07.2015– 10.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Aktienaleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Aktenanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am 16.07.2025 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Bei der Express Aktienanleihe Protect ist die Barriere bei 50 Prozent fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Anfänglichen Referenzpreises, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und der Anleger erhält neben dem Zinssatz den Nennwert ausbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Bewertungstag greift die Barriere. Liegt der Aktienkurs auf Höhe der Barriere oder darüber, wird neben dem Zinssatz der Nennwert ausbezahlt. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale SAP Express Aktienanleihe Protect HV4XU2* 101,25%** 24.07.2028 Barriere: 50%***; Zinssatz: 5,20 % p.a. SAP Aktienanleihe Protect HV4XU1*** 100,00%** 16.07.2025 Barriere: 75%***; Zinssatz: 6,30 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 25.07.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags;*** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; *** * Zeichnungsfrist bis 11.07.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 13:30 Uhr;

Tradingmöglichkeiten Faktor Optionsscheine Long auf SAP für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HC69P8 26,97 123,205838 138,606568 3 Open End SAP HD2LVS 12,00 147,842956 166,323325 5 Open End SAP HD3EG2 8,86 161,701334 177,871467 8 Open End SAP HC4RNW 8,68 172,480074 181,104078 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 13:30 Uhr; Faktor Optionsscheine Short auf SAP für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HD28L2 5,47 246,350932 230,953999 -3 Open End SAP HD4602 6,84 221,713814 203,245053 -5 Open End SAP HD5G7V 3,38 203,235976 190,310168 -10 Open End SAP HD6PDC 9,91 197,076696 188,444737 -15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 13:30 Uhr; Weitere Produkte auf die Aktie der SAP finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!