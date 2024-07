Befesa - Die Kurve bekommen?

Nach einer äußerst schwierigen Marktphase während der letzten gut zwei Jahre arbeitet die Befesa-Aktie inzwischen an einer Stabilisierung. Ein gewichtiges Argument stellt in diesem Zusammenhang die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 31,60 EUR) dar. Gleichzeitig definieren die beiden Tiefs vom Oktober 2023 und April 2024 bei 23,48/26,20 EUR möglicherweise einen Doppelboden. Doch dazu später mehr! Kurzfristig würde ein Spurt über den Abwärtstrend seit April (akt. bei 32,53 EUR) der eingangs diskutierten Stabilisierung Nachdruck verleihen. Auf einen erfolgreichen Befreiungsschlag lässt z. B. der MACD hoffen. Schließlich ist der Trendfolger auf Wochen- und Monatsbasis mittlerweile wieder „long“ positioniert. In der hohen Zeitebene erfolgt das jüngste Schnittmuster sogar auf historisch niedrigem Niveau. Im Erfolgsfall dürfte die Aktie die Schlüsselbarrieren in Form der jüngsten Hochs zwischen 35,62 EUR und 37,74 EUR ins Visier nehmen. Hier wird es dann auch langfristig interessant, denn die angeführte Zone fungiert gleichzeitig als Nackenlinie des oben diskutierten Doppelbodens. Mit anderen Worten: Oberhalb dieser Schlüsselmarken wäre auch die langfristige Trendwende vollzogen.

Befesa (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Befesa

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

