EQS-News: Studie bestätigt die Kostenvorteile des EcoGraf HFfree™-Verfahrens

Studie bestätigt die Kostenvorteile des EcoGraf HFfree™-Verfahrens



EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, den Abschluss der vergleichenden unabhängigen Benchmarking-Studie zu EcoGrafs unternehmenseigenem HFfree™-Reinigungsverfahren im Vergleich zu alternativen Reinigungsverfahren für die Reinigung von natürlichem Kugelgraphit bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterieanodenmaterial bekannt zu geben.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Bestätigt die Vergleichsvorteile des EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahrens für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt Bietet wettbewerbsfähige Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu den anderen Reinigungsmethoden Minimale Produktion schädlicher Abfälle, wobei hauptsächlich gutartige oder reaktionsträge Rückstände und Abfallströme entstehen Skalierbares Verfahren, das in den Batterieherstellungszentren eingesetzt werden kann

Weitere Risikominimierung bei der kommerziellen Entwicklung durch umfassende Produktqualifizierung beim Kunden und in der Produktqualifizierungsanlage (PQF)

Es wird erwartet, dass ab 2026 die Nachfrage nach neuen Graphit-Rohstoffen in Nordamerika und Europa erheblich steigen wird1

Das Benchmarking-Evaluierungsprogramm wurde von einem weltweit tätigen Ingenieurs- und Bauberatungsunternehmen für das Unternehmen durchgeführt und umfasste eine strenge Bewertung der industriellen Reinigungsverfahren, der Kapital- und Betriebskosten und der damit verbundenen Risiken in den Vereinigten Staaten (USA).

Anhand von Studienfaktoren, einschließlich des Verfahrensdesigns und der wirtschaftlichen Effizienz, wurde die Durchführbarkeit alternativer Reinigungsmethoden bewertet und wurden die technischen und wirtschaftlichen Vorteile des EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahrens gegenüber alternativen Verfahren bestätigt.

Zu den untersuchten alternativen Reinigungsverfahren gehörten die Hochtemperatur-Chlorierung, die Ultrahochtemperatur-Chlorierung und die Fluorwasserstoff-Hydrochlorierung (HF-HCL).

Die Kapitalintensität basiert auf einer Produktionskapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr, was der Größe der Anlage entspricht, die EcoGraf für seine geplante erste kommerzielle Anlage entworfen und gebaut hat. Die Kapital- und Betriebskosten für alle Reinigungsverfahren wurden auf der Grundlage eines US-amerikanischen Standorts berechnet. Entsprechende Anpassungen der Verarbeitungsparameter wurden vorgenommen, um einen genauen Vergleich für jedes Reinigungsverfahren zu gewährleisten.

Die Ergebnisse der Benchmarking-Studie sind äußerst ermutigend, da sie die Effizienz des in den USA patentierten unternehmenseigenen Reinigungsverfahrens bestätigen und auf den jüngsten hervorragenden technischen Ergebnissen der unternehmenseigenen EcoGraf HFfree™-Reinigung aufbauen, mit der ein ultrahochreiner Kohlenstoff von 4N 99,99 % erreicht wird (siehe Meldung vom 9. April 2024 EcoGrafs unternehmenseigene HFfree™-Reinigung erzielt 4N 99,99% Kohlenstoff.)

Das Unternehmen schließt derzeit die Errichtung einer Produktqualifizierungsanlage (PQF) ab, um Kunden auf dem Lithium-Ionen-Batteriemarkt größere Mengen seines hochreinen, emissionsarmen Batterieanodenmaterials unter Verwendung der EcoGraf HFfree™-Verarbeitungstechnologie zur Verfügung zu stellen (siehe Meldung vom 26. März 2024 Inbetriebnahme der Produktqualifizierungsanlage hat begonnen) und erwartet, in Kürze ein weiteres Update zu den Fortschritten zu geben, da die Inbetriebnahme gut voranschreitet.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Anm.1: Basierend auf der prognostizierten Nachfrage von Benchmark Mineral Intelligence (www.benchmarkminerals.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

