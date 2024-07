3 Dinge, die du vor dem ersten Aktienkauf getan haben solltest

Vor dem ersten Aktienkauf sollte man gewisse Dinge getan haben. Damit meine ich nicht, dass man einen Broker eingerichtet haben sollte. Oder Geld überwiesen hat. Nein, es gibt auch andere Schritte bei der Vorbereitung, die überaus wichtig sind.

Blicken wir heute auf drei solcher Analysekriterien, die ich für ratsam halte. Sie könnten deinen ersten Aktienkauf deutlich angenehmer gestalten.

Der erste Aktienkauf: Eine Gesamtstrategie entworfen

Na klar: Wir können als Investoren irgendwelche Aktien kaufen. Vielleicht ein paar DAX-Versicherer. Oder einen günstigen Chemiekonzern. Aber ist das wirklich ratsam? Ich glaube, dass wir zu Anfang unserer Reise als Anleger eine wegweisende Entscheidung treffen müssen: Die, was wir eigentlich vorhaben.

Das heißt: Noch vor dem ersten Aktienkauf sollten wir eine Gesamtstrategie entworfen haben. Welche Ziele möchte ich finanziell erreichen? Wie will ich genau diese Ziele denn eigentlich erfüllen? Auf solche Fragen sollten wir eine Antwort parat haben. Gleichzeitig müssen wir uns überlegt haben, wie wir uns als Investor eigentlich definieren.

Möchten wir hohes Risiko, dafür eine maximale Chance? Oder eher einen konservativen Ansatz, der relativ sicher unser Vermögen vermehrt? Auch auf solche Fragen sollten wir eine Antwort haben. Besser, noch vor dem ersten Aktienkauf. Damit stellen wir sicher, dass nicht unsere erste Investitionsentscheidung ein Fehler ist. Wie gesagt: Nicht mit Blick auf die einzelne Aktie. Sondern hinsichtlich unserer Gesamtziele und der Gesamtstrategie.

Einen Reigen von Aktien analysiert haben

Eine zweite Sache, die man als Investor vor dem ersten Aktienkauf getan haben sollte, ist das jeweilige Unternehmen und dessen Aktie analysiert zu haben. Mittlerweile glaube ich, dass wir das nicht bloß auf die einzelne, isolierte Aktie beziehen sollten. Als Anleger, der gerade erst beginnt, sollten wir Vergleichswerte besitzen.

Deshalb lautet meine These vermehrt: Noch vor dem ersten Aktienkauf sollte man vielleicht drei, fünf oder sieben verschiedene Aktien analysiert haben. Selbst dann ist die Entscheidung im Nachhinein vielleicht nicht perfekt. Man lernt jedoch direkt, dass es um das Vergleichen von Alternativen geht.

Für mich gilt daher: Besser etwas mehr Zeit lassen. Gerade bei den ersten Schritten etwas gründlicher sein. Und nicht eine vorschnelle Entscheidung treffen, die möglicherweise auf einem isolierten Betrachtungswert basiert.

Vor dem ersten Aktienkauf: Nimm’ dir noch ein paar Tage Zeit

Zu guter Letzt solltest du vor dem ersten Aktienkauf einfach noch ein paar Tage warten. Nicht, weil Untätig-Sein besonders cool oder hipp ist. Der Grund ist viel mehr: Vielleicht kommen dir Zweifel. Möglicherweise durchdenkst du einige Analyseaspekte doch noch etwas anders. Oder: Du findest heraus, dass du möglicherweise doch etwas Besseres ergattern könntest?

Zeit hilft, die eigene Investitionsentscheidung zu manifestieren. Wir können außerdem noch einmal unsere These Revue passieren lassen und sie noch einmal verinnerlichen. In einem Marathon zählt nicht, wer möglichst früh lossprintet. Sondern: Wer möglichst lange durchhält und am Ende ins Ziel kommt.

Der Artikel 3 Dinge, die du vor dem ersten Aktienkauf getan haben solltest ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

