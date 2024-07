Langfristige Gewinner: Diese Aktien sollte man doch für immer halten?!

Beim Investieren kommt es vor allem auf die langfristige Perspektive an, denn historisch hat sich gezeigt, dass Überrenditen über lange Zeiträume leichter zu erzielen sind. Dies gilt natürlich nur für Unternehmen, die zu den Gewinnern gehören. Konkret geht es um Unternehmen mit “Burggräben“, also Wettbewerbsvorteilen, die über Jahrzehnte Bestand haben können.

Zwei solche langfristigen Gewinner sind aus meiner Sicht Walmart (WKN: 860853) und Visa (WKN: A0NC7B). Schauen wir uns an, was sie auszeichnet.

Walmart: Wandel zum E-Commerce- und Technologiekonzern in vollem Gange

Walmart ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im amerikanischen Einzelhandel. Mit mehr als 10.500 Filialen weltweit und einer starken Online-Präsenz ist der weltgrößte Einzelhändler aus dem globalen Konsumgütermarkt nicht mehr wegzudenken. Insbesondere das dichte und zugleich zentralisierte Filialnetz ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Das in Bentonville (Arkansas, USA) ansässige Unternehmen profitiert von seiner enormen Größe, die es ihm ermöglicht, durch Großeinkäufe erhebliche Kostenvorteile zu erzielen und diese an die Kunden weiterzugeben. Diese Preisführerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Walmart und stellt einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar.

Eine weitere Stärke von Walmart ist dabei seine logistische Effizienz. Der noch überwiegend stationäre Einzelhändler hat eines der fortschrittlichsten Lieferketten- und Logistiknetzwerke der Welt aufgebaut. Schnelle und kostengünstige Warenverteilung sind das Ergebnis. Lieferung per Drohne oder Lieferservice? Für Walmart kein Problem.

Den Angriff der E-Commerce-Unternehmen sieht Walmart heute eher als Chance denn als Bedrohung. Um genau zu sein: Walmart ist ein ernstzunehmender Konkurrent für Amazon (WKN: 906866) und nicht umgekehrt.

Besonders beeindruckend sind die hohe Innovationskraft und das wachsende Ökosystem. So baut das Unternehmen nicht nur seinen E-Commerce-Arm mit Unterstützung des Filialnetzes stark aus, sondern investiert auch in zahlreiche innovative Technologien. Zum Beispiel die Lieferung per Drohne mit einer Lieferzeit von weniger als 30 Minuten oder die integrierte KI in der Online-Suche. Nicht zu vergessen das Konzept “Store of the Future”, bei dem stationäre Geschäfte digital aufgerüstet werden. Aber auch die Ausweitung von Werbung im Geschäftsmodell verspricht viel Potenzial.

Mit einem Umsatzwachstum von 6 % im ersten Quartal 2025 (3,8 % auf vergleichbarer Basis) ist der Start ins neue Geschäftsjahr sogar gelungen. Und das, obwohl die USA nach wie vor mit einer hohen Inflation zu kämpfen haben.

Visa: Profiteur des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Visa ist ein dominierender Akteur im globalen Zahlungsverkehr. Es betreibt das weltweit größte elektronische Zahlungsnetzwerk und profitiert stark vom Trend zu bargeldlosen Transaktionen – so viel vorab.

In einer zunehmend digitalisierten Welt wird die Nachfrage nach sicheren und schnellen Zahlungslösungen weiter steigen und Visa ist hervorragend positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren. Trotz des Aufstiegs zahlreicher Fintechs erscheint Visa stärker denn je.

Ein wichtiger Trumpf von Visa ist seine starke Marke und das damit verbundene Vertrauen. Sowohl Verbraucher als auch Händler auf der ganzen Welt vertrauen Visa und seinem Netzwerk, was eine kontinuierliche Nutzung und Akzeptanz sicherstellt.

Darüber hinaus hat Visa durch Partnerschaften mit Banken, Finanzinstituten und Händlern weltweit ein Ökosystem geschaffen, das nur schwer zu kopieren ist. Das Ergebnis sind hohe Margen im Vergleich zu Wettbewerbern, die heute oft noch mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen haben.

Auch hier konnte das erste Quartal 2024 überzeugen. Ein Umsatzwachstum von 9 % und ein ähnlich hohes EPS-Wachstum von 11 % zeigen, dass sich das Unternehmen weiterhin auf einem soliden Wachstumspfad befindet.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Visa und Walmart. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon und Visa.

