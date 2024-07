United-Internet-Tochter Ionos senkt Umsatzprognose - Aktie fällt

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat nach den ersten sechs Monaten seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr zurechtgestutzt. So geht die Tochter von United Internet noch von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 9 Prozent aus, wie das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Bisher standen rund 11 Prozent Plus im Plan. Zwar entwickelten sich das Kerngeschäft mit dem Internethosting und Speicherplatz im Netz planmäßig, doch die Umsätze im margenschwachen Aftermarketgeschäft blieben hinter den Erwartungen zurück. Somit sei der bisherige Geschäftsplan 2024 voraussichtlich nicht mehr zu erreichen. Die im SDax notierte Aktie fiel um 2,7 Prozent.

Die operative Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll in der Folge mit rund 29 Prozent etwas höher ausfallen als bisher mit rund 28,5 Prozent veranschlagt.

Im ersten Halbjahr verbuchte das Unternehmen ein Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 751,7 Millionen Euro, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen hieß. Das operative Ergebnis stieg um 8,6 Prozent auf 218,1 Millionen Euro.

Im kommenden Jahr peilt Ionos dann ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent sowie eine operative Marge von rund 30 Prozent an./men/mis