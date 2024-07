Meta Platforms: Gute News zum Metaverse, zum Twitter-Klon & zu KI-Gerüchten! Aktien ein Kauf?

Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat zum Ende der ersten Juliwoche mächtig zulegen können. Mit einem Kursplus von ca. 5 % auf 491 Euro liegt die 500-Euro-Marke plötzlich in Griffweite. Auch die Marktkapitalisierung kletterte. Und erreichte mit ca. 1,4 Billionen US-Dollar einen bemerkenswerten Wert.

Grund für das Kursplus sind durchaus vorhanden. Sie sind vielfältig und auch vielschichtig. Aber machen sie die Aktie von Meta Platforms zu einem Kauf? Betrachten wir, was passiert ist. Ehe wir das in den größeren Bewertungskontext einordnen.

Meta Platforms: Viele News!

Die erste News, die ich zu Meta Platforms aufgeschnappt habe, betrifft WhatsApp. Demnach sollen Nutzer zukünftig digitale Avatare erstellen können. Sie sollen viele Funktionen anbieten. So beispielsweise, dass man mithilfe dieser digitalen Präsenzen in verschiedene Settings hüpfen kann. Ob das der große Wurf ist? Es zeigt möglicherweise, dass die Metaverse-Ausflüge erste Ergebnisse liefern. Für mich ist das aber nicht der primäre Grund, warum die Aktie so stark zulegen konnte.

Entscheidender erscheinen da hingegen die positiven Neuigkeiten zu Threads. Hierbei handelt es sich um eine Alternative aus dem Hause Meta zu Twitter. Das Angebot, beziehungsweise die soziale Plattform zählt nach gängigen Medienangaben mittlerweile 175 Mio. aktiver Accounts. Eindeutig ein Indikator dafür, dass die Nutzung durchaus hoch ist. Damit könnte grundsätzlich das Potenzial für die Monetarisierung steigen.

Twitter ist bekanntlich ebenfalls solide im Bereich der Monetarisierung. Die Kurznachrichtendienste laden förmlich zum Werben ein, ähnlich wie Facebook selbst. WhatsApp hat hier hingegen eine etwas eigene Dynamik. Der Erfolg von Threads könnte daher direkt operatives Wachstum bringen und den Gesamtkonzern Meta Platforms auch finanziell deutlich wertiger machen.

Zu guter Letzt ploppten noch Gerüchte zu Meta Platforms auf. Der Tech-Konzern könnte vor einer KI-Partnerschaft mit Apple stehen. Das Wall Street Journal berichtete zuletzt, dass die beiden Konzerne womöglich das generative KI-Modell von Meta in Apple zu integrieren. Eine mögliche Anwendung sei dann „Apple Intelligence“. Eine solche Kooperation könnte durchaus ein hohes Vermarktungspotenzial besitzen. Aber macht all das die Aktie des US-amerikanischen Social-Media-Konzerns zu einem Kauf?

Betrachten wir die Fundamentaldaten!

Die Aktie von Meta Platforms ist, nun ja, schon ziemlich teuer. Bei einem Aktienkurs von nunmehr 539,90 US-Dollar und einem 2023er Ergebnis je Aktie von 15,19 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls bei 35,5. Das ist mittlerweile ziemlich sportlich. Immerhin: Im ersten Quartal konnte der Tech-Konzern den Umsatz um 27 % steigern. Ein so hohes Wachstum könnte die fundamentale Bewertung möglicherweise rechtfertigen. Entscheidend dürfte auch das Ergebnis je Aktie sein. Das wiederum ist noch durch die hohen Verluste im Bereich des Metaverse von zuletzt 3,8 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal belastet.

Trotzdem bleibt mein Fazit: Die Aktie von Meta Platforms ist vergleichsweise teuer. Insbesondere für einen derart großen Tech-Konzern. Es brauch ein starkes Wachstum, um ein KGV von 35 zu rechtfertigen. Smarte Investoren sollten sich daher durchaus fragen, ob das Chance-Risiko-Verhältnis noch attraktiv erscheint. Oder: Ob nicht vielleicht eine Korrektur mit einer günstigeren Bewertung einladender ist. Letztlich gilt: Entscheide selbst.

