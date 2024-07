Quartalsgewinn-Serie der Deutschen Bank womöglich gerissen

Bei der Deutschen Bank ist im Frühjahr nach Einschätzung von Analysten die langanhaltende Serie von Quartalen mit Gewinnen womöglich gerissen.

Vom deutschen Bankenprimus befragte Finanzexperten rechnen im Schnitt für das zweite Quartal unter dem Strich mit einem Verlust von 281 Millionen Euro, wie aus den Analystenschätzungen hervorgeht, die die Bank auf ihrer Internetseite am Montag veröffentlichte. Das Frankfurter Geldhaus hatte einschließlich des Auftaktviertels in diesem Jahr 15 Quartale in Folge unter dem Strich einen Gewinn ausgewiesen. Die Analysten erwarten jedoch auch im Schnitt, dass die Bank vor Steuern im zweiten Jahresviertel ein positives Ergebnis von 394 Millionen Euro erzielt hat. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Das Finanzinstitut hatte Ende April Rückstellungen von 1,3 Milliarden Euro für das zweite Quartal in Aussicht gestellt im Zusammenhang mit einem langwierigen Rechtsstreit mit Aktionären der übernommenen Postbank. Dieser Konflikt schwelt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Vor einem Jahr hatte die Deutsche Bank im zweiten Quartal unter dem Strich noch einen Gewinn von 763 Millionen Euro erzielt.

Das Geldhaus will am 24. Juli seine Quartalszahlen veröffentlichen.

