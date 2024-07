IRW-News: CYANOPHY Laboratoire SAS: Emission Wandelanleihe 30 Millionen EUR zur Förderung innovativer und rein ökologischer Innovationen mit Mikroalgen

IRW-PRESS: CYANOPHY Laboratoire SAS: Emission Wandelanleihe 30 Millionen EUR zur Förderung innovativer und rein ökologischer Innovationen mit Mikroalgen

Aix-en-Provence (IRW-Press / 15.07.2024) - CYANOPHY Laboratoire SAS (CH1365761050), ein führendes Unternehmen in der Produktion und Vermarkung von natürlichen Wirkstofffen, aus Mikroalgen gewonnen, begibt eine Wandelanleihe. Das Volumen beträgt 30 Millionen EUR. Die Erlöse dienen der Finanzierung der strategischen Projekte, hauptsächlich für den Aufbau der Produktionsanlagen zur Kultivierung von Mikroalgen (Photobioreaktoren/PBR) in Frankreich und Portugal, ausserdem für den Erwerb eines europäischen Unternehmens mit proprietärer Liposom-Fertigungstechnologie.

Investitionsmöglichkeit für qualifizierte Anleger

Die Wandelanleihe wird im Segment MTF Bond der Börse in Wien notiert. Die Wandelanleihe kann innerhalb der Laufzeit von 3 Jahren in Aktien der Gesellschaft konvertiert werden. Investoren wird ein attraktiver Coupon von 5% p.a. (fünf Prozent) offeriert. Während der Laufzeit der Anleihe besteht die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Anleihe in Aktien mit Abschlägen von 5-20% zu wandeln ("incentive"-Wandlung).

Strategische Expansion und technologischer Fortschritt

Der Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten von CYANOPHY Laboratoire (CL) ist die Erhaltung und Gesundung der Zelle von Lebewesen. Menschen, aber auch andere Lebenwesen, z.B. Pferde, stehen im strategischen Fokus von CL.

Die Gesellschaft Spezialist für die Kultivierung von Mikroalgen (Phycocyanin, Astaxanthin). Dank des weltweit patentierten (PCT seit Ende 2023) Verfahrens der "Eco-Extraction" und der Anwendung der Liposom-Technologie (Patentierung kurzfristig vorgesehen) wird die effizienteste Verarbeitung der Mikroalge Spirulina zu Phycocyanin gewährleistet. Das Endprodukt, liposomales Phycocyanin, weist dann den höchsten Reinheitsgrad (3.2 und höher) auf, ein bis dato nahezu konkurrenzlos erreichter Wert. Kombiniert mit grösster Stablitität (Haltbarkeitsdauer 12-15 Monate, Raumtemperatur völlig ausreichend) sowie als 100% veganes Produkt, schlägt CL in dieser (liposomalen Form alle gegenwärtigen und bisherigen Konkurrenten (bisher Produkte als Pulver, Liquid, erhältlich), unerreichter ). Die prägnanten Vorteile des CL-Fabrikats prädestinieren es vor allem für pharmazeutischen Anwendungen (daneben auch als Nahrungsmittelergänzung), auch vor allem als potentiellen Wirkstoff gegen chronische Pathologien, u.a. Krebs, Diabetes. Ein Mikroalgenprodukt für pharmazeutische Anwendungen (als Einzel- oder auch Kombimedikament) ist bisher unbekannt, pharmakologische Tests werden jedoch schon unternommen, die Intensität der Untersuchungen, insbesondere am/im Lebewesen ("in vivo") sind potentiell mit hoher Rate nachfolgend wahrscheinlich (angesichts des hohen Grades an Bioverfügung/Effizienz von liposomalem Phycocyanin und dem überlegenen Nebenwirkungsprofil relativ zu chemischen Arzneimitteln).

Um die unternehmerischen Ziele sowie die eigenen Innovationsstärke durch Ausbau der Forschung und Entwicklung voranzutreiben, plant CYANOPHY Laboratoire:

- Erwerb der liposomalen Technologie durch Akquisition eines belgischen Unternehmens

- Errichtung Spirulina-Kultivierung in PBRs (Photobioreaktoren) in Avignon (Mas Faracha, Frankreich)

- Errichtung Spirulina-Kultivierung in PBRs, plus Kapazitäten für Phycocyanin-Extraktion sowie Liposom-Verarbeitung in Coruche (Craolus, Portugal)

- Errichtung eines neuen Hauptsitzes in Aix-en-Provence, inklusive Installation von Kapazitäten für "Eco-Exctraction" von Phycocyanin und die Liposom-Verarbeitung

Die neuen Kapazitäten werden "Ökostrom-positiv" vom CL konzipiert, d.h. die Energieversorgung erfolgt nahezu vollständig direkt an den Produktionsstandorten durch Photovoltaik(PV)-Anlagen.

Allgemeine Bedingungen der Wandelanleihe

- Emittent: CYANOPHY Laboratoire SAS

- Notierung: Wiener Börse, MTF Segment

- ISIN Code: CH1365761050

- Betrag der Anleiheemission (Zwischentitel, "Wertrechte"): 30 Millionen Euro

- Laufzeit der Emission: 3 Jahre

- Mindestanlagebetrag: 100.000 Euro

- Zinssatz: 5% brutto pro Jahr

- Rückzahlung: Kapital bei Fälligkeit (zu 100% Nennwert Wandelanleihe)

- Wandlung, jederzeit während der Laufzeit der Anleihe möglich, Wandlungspreis konditioniert per "incentive"-Wandlung:

· Jahr 1: 100.000 EUR konvertiert in 833 Aktien (20% Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 120,00 EUR)

· Jahr 2: 100.000 EUR konvertiert in 741 Aktien (10% Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 135,00 EUR)

· Jahr 3: 100.000 EUR konvertiert in 702 Aktien (5 % Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 142,50 EUR)

· Ende Laufzeit: 100.000 EUR konvertiert in 667 Aktien (0 % Abschlag, Wandlungspreis je Aktie: 150,00 EUR)

- Zinszahlung: jährlich

- Nennwert je CL-Aktie: 20 EUR

Kontakt

Investoren, Medien- und Analystenanfragen bitte addressieren an:

Harald Gruber, Investor Relations Manager (IR), CYANOPHY Laboratoire

Telefon: +41 79 897 71 84

E-Mail: gruber@gruberconsult.ch

Über CYANOPHY Laboratoire SAS

CYANOPHY Laboratoire SAS ist ein führendes Unternehmen für Innovationen im Bereich der Zellgesundheit. Das Produktportfolio umfasst ausschliesslich hochreine Extrakte aus Phycocyanin und Astaxanthin. Diese rein natürlichen Wirkstoffe sind charakterisiert durch ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die gesundheitlichen Auswirkungen auf alle Mikrorganismen (d.h. im Menschen oder andere Lebewesen) sind positiv. Das IP und die Umsetzung in Produktion und Vermarktung der liposomalen Form von Phycocyanin, gekennzeichnet durch seine einzigartige Stabilität, Förderung der Zellgesundheit, verleiht der Gesellschaft den Status der Alleinstellung im Markt. Das Geschäftsmodell der CL unterstreicht gleichzeit eindrucksvoll das Streben der Gesellschaft, Lösungen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit von Lebewesen, ausschliesslich auf natürliche, d.h. ökologische Art und Weise, zu generieren.

Für weitergehende Informationen zur Gesellschaft: https://cyanophy.com

(Ende)

Aussender:

CYANOPHY Laboratoire SAS

Les Carrés de L'enfant - Bâtiment E - Avenue du 12 Juillet 1998

13080 Aix-en-Provence

Frankreich

Ansprechpartner: Harald Gruber, Investor Relations Manager (IR)

Tel.: +41 79 897 71 84

E-Mail: gruber@gruberconsult.ch

Website: www.cyanophy.com

ISIN(s): CH1365761050 (Anleihe)

Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76231/CYANOPHY_150724.001.png

