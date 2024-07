Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,64 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers Update zum Einzelabschluss 2023. Auf Konzernebene erhebliches Upside-Potenzial auf die Portfoliobewertung. Die Advanced Blockchain AG hat bisher nur den Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Daher sind die derzeit verfügbaren Zahlen nur bedingt aussagekräftig. In den kommenden Wochen soll der Konzernabschluss veröffentlicht werden, der umfassenderer zur Entwicklung des Unternehmens informieren wird. Der Konzernabschluss wird detaillierte Informationen über die finanzielle Lage und die Leistung der Tochtergesellschaften enthalten und somit ein klareres Bild der gesamten Unternehmensgruppe liefern. Das Unternehmen (Einzelgesellschaft) hat seine Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 nahezu verdoppelt, wobei diese von 0,06 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 0,11 Mio. EUR gestiegen sind. Trotz dieses Wachstums bleibt das absolute Umsatzniveau weiterhin niedrig. Das operative Beteiligungsgeschäft ist auf die Incredulous Labs Limited ausgelagert, so dass der Großteil der Umsatzerlöse und der Profitabilität beim Teilkonzern Incredulous Labs liegen. Die Ergebnisentwicklung zeigt eine Verschlechterung des EBITDA von -0,50 Mio. EUR im Jahr 2022 auf -0,72 Mio. EUR im Jahr 2023. Diese Verschlechterung ist trotz Kostensenkungen auf deutlich geringere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen. Diese sanken drastisch von 0,65 Mio. EUR auf 0,08 Mio. EUR, während die Personalkosten durch Personalabbau erheblich auf 0,11 Mio. EUR (Vorjahr: 0,33 Mio. EUR) reduziert wurden. Zudem wurden Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens aufgrund fehlender Werthaltigkeit in Höhe von 0,19 Mio. EUR vorgenommen, während im Vorjahr keine solchen Abschreibungen anfielen. Damit lag der Jahresfehlbetrag bei 0,88 Mio. EUR (VJ: 0,51 Mio. EUR). Daraus ergibt sich ein Rückgang des Eigenkapitals von 10,75 Mio. EUR auf 9,56

Mio. EUR. Die Bilanzsumme verringerte sich von 15,68 Mio. EUR auf 13,71 Mio. EUR,

bedingt durch den erhöhten Bilanzverlust und die Reduktion der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Trotz des Rückgangs des Eigenkapitals bleibt das Unternehmen unseres Erachtens gut aufgestellt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 11,31 Mio. EUR sind unserer Meinung nach nahezu cash-ähnlich. Diese bestehen hauptsächlich aus Darlehen an Incredulous Labs Ltd., deren Portfolio den Darlehenswert bei einer Liquidation deutlich übersteigen sollte. Der Fokus des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 liegt auf nachhaltigem Wachstum, Diversifizierung der Einnahmequellen und verstärkten Aktivitäten in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zudem plant der Konzern die Erweiterung seines Teams und die Umsetzung von Cross-Chain-Initiativen zur Nutzung von Netzwerkeffekten. Die Neubewertung der Top-10-Beteiligungen durch AVS-Valuation GmbH zeigt eine signifikante Steigerung des Portfoliowerts um 45 % auf 57,5 Mio. EUR. Der geschätzte Gesamtwert des Portfolios beträgt zum 31.12.2023 rund 105 Mio. EUR, was einem Nettovermögenswert (NAV) von etwa 103 Mio. EUR entspricht. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Advanced Blockchain AG beträgt etwa 15,18 Mio. EUR, was im Vergleich zum fairen Wert eine deutliche Unterbewertung darstellt. In Anbetracht der deutlich verbesserten Marktsituation auf den Kryptomärkten reduzieren wir unseren ursprünglichen "Crypto-Winter"-Abschlag sukzessive auf 35%. Dies führt zu einem fairen Wert je Aktie von 17,64 EUR. Angesichts des beträchtlichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30217.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

