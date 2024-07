Trading-Chance Home Depot: Entdecken die US-Akteure hier Nachholbedarf?

Werbung

Ende vergangener Woche wurde Kapital aus den wenigen, zuletzt als Zugpferd der Hausse dienenden US-Hightech-Aktien abgezogen und in defensivere Branchen und kleinere Titel umgeschichtet. Ein Prozess, der durchaus logisch wirkt, sich fortsetzen und Aktien wie Home Depot, die in diesem Jahr bislang kaum Performance erzielt haben, kräftig anschieben könnte.

Ende 2021 hatte die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot bei 420,61 US-Dollar ihr bisheriges Rekordhoch erreicht. Damals rechneten die Trader mit starkem und zügigem Wachstum nach der Corona-Phase. Doch dann kamen die Inflation und mit ihr hohe Zinsen, die die Kredite verteuerten. Der Gang in den Baumarkt kam die Kunden teurer. Aber das wurde für Home Depot nicht zum Debakel, denn:

Die Analysten sind für Home Depot bullisch

Es gelang, die Gewinnmargen hoch zu halten. 2022 und 2023 wurden Rekordgewinne eingefahren. Und auch, wenn die Experten derzeit damit rechnen, dass Home Depots Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr, das am 31.1.2025 enden wird, etwas zurückkommt, so ist die Bewertung der Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 23 auf Basis der 2024er-Gewinnprognosen im Vergleich zu den vergangenen Jahren noch nicht hoch.

Das sehen auch viele Analysten so. Aktuell stufen 24 der 33 die Aktie einschätzenden Experten Home Depot als kaufenswert ein, der Rest sieht sie als Halteposition, aussteigen würde momentan niemand. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 383 US-Dollar und damit noch ein gutes Stück über dem letzten Kurs. Und die Aktie hätte, gemessen am Dow Jones, noch Nahholpotenzial ... was sich, wie der Chart zeigt, jetzt auch niederschlägt.

Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie wurden verteidigt

Während der US-Gesamtmarkt am Donnerstag und Freitag durch den Druck auf die Hightech-Schwergewichte wackelte, konnte die Home Depot-Aktie an beiden Tagen solide zulegen, was andeutet, dass die Marktteilnehmer die Baumarktketten-Aktie als einen der Titel sehen, der für Umschichtungen lukrativ ist. Das führte aus charttechnischer Sicht zu einem bullischen Gesamtbild:

Quelle: marketmaker pp4

Durch den in den vergangenen Tagen gelungenen Aufwärtsschwenk wurde die zuvor noch unbestätigte, im letzten Herbst etablierte Aufwärtstrendlinie als Trend bestätigt und zugleich die im Chart rot gehaltene 200-Tage-Linie verteidigt. Mit den Käufen der vergangenen zwei Tage gelang zudem der Anstieg über die Widerstände in Form der Zwischenhochs vom Mai und Juni. Dieses positive Setup in Verbindung mit der aufflackernden Markttendenz, Kapital aus Risikobereichen in defensivere Sektoren umzuschichten, macht die Home Depot-Aktie jetzt auf der Long-Seite interessant.

Aufwärts-Schwenk an der Aufwärtstrendlinie als Basis eines Long-Trades

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 248,960 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,2 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 328 US-Dollar platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,09 USD einem Kurs von ca. 7,15 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Long-Zertifikats lautet TT18AH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 368,87 US-Dollar, 396,87 US-Dollar, 420,61 US-Dollar

Unterstützungen: 350,44 US-Dollar, 337,85 US-Dollar, 331,64 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN TT18AH ISIN DE000TT18AH2 Basispreis 248,960 US-Dollar K.O.-Schwelle 248,960 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 7,15 Euro

