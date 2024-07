Aktien New York Schluss: S&P 500 auf Zielgerade ebenfalls mit Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf den letzten Metern hat am Dienstag auch der marktbreite US-Index S&P 500 eine Bestmarke aufgestellt. Zum Handelsende notierte er 0,64 Prozent im Plus bei 5.667.20 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte gleich zu Beginn seine Rekordjagd fortgesetzt. Er schloss dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von Unitedhealth sowie des anhaltenden Höhenflugs von Goldman Sachs 1,85 Prozent fester mit 40.954,48 Punkten.

Der Nasdaq 100 blieb hingegen unter seinem vor wenigen Tagen erreichten Rekord, obwohl er es kurz vor der Schlussglocke noch in positives Terrain schaffte. Am Ende gewann er 0,06 Prozent auf 20.398,62 Zähler. Zu den größten Verlierern im technologielastigen Auswahlindex zählten die seit Jahresbeginn stark gelaufenen Halbleitertitel Micron , Nvidia und Broadcom . Sie waren schon in den vergangenen Wochen von ihren vorherigen Rekordständen etwas zurückgefallen.

Neben der Berichtssaison der Unternehmen standen am Dienstag Konjunkturdaten im Fokus. Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten und eine überraschend starke Entwicklung der Einfuhrpreise konnten die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed offenbar nicht nachhaltig dämpfen./gl/he