Trading-Chance Apple: Überhitzungsphase bietet antizyklische Chance

Seit Jahresanfang ist die Apple-Aktie über 25 Prozent gestiegen. Allerdings begann diese Aufwärtsbewegung erst Anfang Mai, zuvor war Apple auffallend schwach unterwegs. Und die Argumente der Bullen sind nicht so stark, dass man unterstellen könnte, dass die Aktie ab jetzt immer weiter zulegt, im Gegenteil: Die Abwärtsrisiken nehmen zu.

Sie ist Teil eines grotesken Wettrennens, die Apple-Aktie. Im Gerangel um die weltweit höchste Marktkapitalisierung ist Apple einer der drei Wettbewerber, mit dabei: Microsoft und Nvidia. Es wirkt, als würde dieser für die Bewertung und die Perspektive einer Aktie rational betrachtet komplett irrelevante Aspekt diese drei Aktien derzeit immer höher treiben ... und nur dieser Aspekt. Denn rein fundamental betrachtet sind die Argumente für die Anfang Mai nach den Zahlen des 1. Kalender- bzw. 2. Geschäftsjahresquartals massiv gestiegene Aktie mittlerweile auf diesem Niveau dünn.

Durchschnittliches Kursziel bereits deutlich überboten

Durch die permanenten Aktienrückkäufe verteilt sich der Gewinn zwar auf immer weniger Aktien, aber auch das verhindert auf dem derzeitigen Level nicht, dass Apple ungewöhnlich teuer bewertet ist. Nachdem das große Wachstum im Bereich Computer und Smartphones vorbei war, setzte man für neues Wachstum auf den Servicesektor. Aber auch da werden die Wachstumsraten geringer. So verdiente Apple 2023 sogar weniger als 2022, auch der Umsatz kam leicht zurück. Trotzdem brach die Aktie mit dem wackligen Argument, KI würde alles beleben, im Mai nach oben aus, lief schnell und weit über die vorherigen Rekordlevels um 200 US-Dollar. Das Ergebnis:

Apple präsentiert sich jetzt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 36 für den im Schnitt von den Analysten erwarteten Gewinn für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2023/2024. Aber für die kommenden Jahre rechnen die Experten ebenso wie für das laufende Jahr nur mit einem Gewinnanstieg von um die zehn Prozent jährlich. Da wäre ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 20 normal, eines von 30 gerade noch hinnehmbar, aber eines von 36 zu hoch. Zumal die Bewegung vor der Corona-Phase auf unter 20 zurückkam und man damit allseits einverstanden war.

Kein Wunder also, dass die Aktie das durchschnittliche Kursziel der Experten bereits deutlich überboten hat, das momentan bei 216 US-Dollar liegt. Was indes nur ein Aspekt ist, der Short-Trades für Risikofreudige jetzt interessant machen würde.

Überkauft am oberen Ende des Aufwärtstrendkanals

Die gewaltige Rallye der letzten knapp drei Monate hatte die Aktie an die obere Begrenzung des im April etablierten, ungewöhnlich steilen Aufwärtstrendkanals getragen. Und das bei überkaufter Markttechnik. Die 200 Tage-Linie, um die eine Aktie mittel- und langfristig zu pendeln pflegt, liegt momentan bei 186 US-Dollar und damit schon ungewöhnlich weit entfernt. Und Wettrennen um die wertvollste Aktie der Welt hin oder her:

Dieses Spielchen – und mehr ist das ja nicht – spielen ja nicht alle mit. Große Adressen und erfahrene Investoren, aber auch konsequent technisch orientierte Trader sehen glasklar, dass die Apple-Aktie heiß gelaufen ist, auf fundamentaler ebenso wie auf chart- und markttechnischer Ebene. Sie sehen Luft nach unten und wenig Argumente dafür, dass der Kurs nach oben noch allzu viel Spielraum hätte. Es kann zwar gut sein, dass die am Freitag anstehende Abrechnung am Terminmarkt den Kurs noch etwas höher zieht. Aber das ist kein Muss und offen genug, um bereits jetzt über einen antizyklischen Short-Trade nachzudenken.

Ein Short-Trade setzt auf ein baldiges Ende der Überhitzungsphase

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 310,111 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,1 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 258 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,09 einem Kurs von ca. 4,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Apple-Aktie lautet HS7L68.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 238 US-Dollar

Unterstützungen: 220 US-Dollar, 213 US-Dollar, 200 US-Dollar, 186 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Apple

Basiswert Apple WKN HS7L68 ISIN DE000HS7L681 Basispreis 310,111 US-Dollar K.O.-Schwelle 310,111 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

