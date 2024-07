UBS sieht S&P 500 bei 6000 | Ergebnisse überwiegend freundlich

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der S&P 500 konnte gestern den neunten Rekord in Folge verbuchen. Wir sehen eine Fortsetzung eines Comebacks der ungeliebten Kandidaten, mit dem Russell 2000 für Nebenwerte auf dem höchsten Niveau seit Januar 2022. Im Fokus steht die Berichtssaison, mit fünfzig Quartalszahlen allein in dieser Woche. Die vor dem Opening gemeldeten Ergebnisse der Bank of America, wie auch von Morgan Stanley, PNC Financial, State Street und UnitedHealth, lagen alle über den Zielen des Marktes. Außerdem bestätigt die UBS für den S&P 500 das Jahresendziel von 5600. Ende 2025 soll der Index die Marke von 6000 erreichen.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke