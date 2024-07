EQS-Adhoc: OTI Greentech AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG: Einzelabschluss 2023 der OTI Greentech AG durch Abschreibungen auf Firmenwerte belastet. Eigenkapital sinkt unter 50 % des Nominalbetrags.

EQS-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Sonstiges

OTI Greentech AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG: Einzelabschluss 2023 der OTI Greentech AG durch Abschreibungen auf Firmenwerte belastet. Eigenkapital sinkt unter 50 % des Nominalbetrags.



17.07.2024 / 12:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG: Einzelabschluss 2023 der OTI Greentech AG durch Abschreibungen auf Firmenwerte belastet. Eigenkapital sinkt unter 50% des Nominalbetrags.

Berlin, 17. Juli 2024 – Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat mit Feststellung des Einzelabschlusses (börsennotierte Muttergesellschaft des OTI Greentech AG Konzerns) mitzuteilen, dass für das Geschäftsjahr 2023 Wertberichtigungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 3,4 Millionen notwendig sind. Die Abwertungen betreffen die Tochtergesellschaft KMI Cleaning Solutions in den USA mit ca. EUR 2,6 Millionen und die Schweizer Tochtergesellschaft OTI Innovative Solutions mit ca. TEUR 850. Auf der anderen Seite erfolgt bei der Tochtergesellschaft UNIservice/UNIsafe in Italien eine Aufwertung von EUR 1,0 Millionen. Insgesamt wurde damit eine bilanzwirksame, aber nicht liquiditätsbelastende Abwertung von EUR 2,4 Millionen festgestellt.

Diese Abwertung führt dazu, dass das Eigenkapital der Gesellschaft nunmehr EUR 2,47 Millionen (Vorjahr: EUR 5,18 Millionen) beträgt und damit unter 50 % des Nominalbetrags liegt.

Das Unternehmen hat für den 5. September 2024 die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 angesetzt und wird auf dieser den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzeigen. Die Einladung für diese Hauptversammlung wird fristgerecht erfolgen. Auf dieser Hauptversammlung wird dann detailliert über die Entwicklung des Eigenkapitals der Einzelgesellschaft informiert.

Der Einzelabschluss 2023 wird auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations (www.oti.ag/investor-relations) veröffentlicht.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Der von den Wirtschaftsprüfern vorgelegte Abschluss enthielt die oben beschriebenen Abwertungen, die sich einerseits aus niedrigeren als bisher erwarteten Ergebnisses der Tochtergesellschaften, andererseits aus höheren Zinsen und Risikozuschlägen ergaben. Auf der anderen Seite zeigte die positive Entwicklung bei UNIservice, das vorherige Abwertungen auch wieder aufgeholt werden können. Der Vorstand und Aufsichtsrat sind zuversichtlich, dass dies auch bei den nun abgewerteten Werten der US und Schweizer Tochtergesellschaften gelingen kann.

Kontakt:

OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

17.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Friedrichstraße 79 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 887 865 62 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A2TSL22 WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1948285

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1948285 17.07.2024 CET/CEST