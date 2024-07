EQS-News: Führungswechsel bei Mister Spex SE: Gründer und CEO Dirk Graber übergibt an Stephan Schulz-Gohritz

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

Führungswechsel bei Mister Spex SE: Gründer und CEO Dirk Graber übergibt an Stephan Schulz-Gohritz



Führungswechsel bei Mister Spex SE: Gründer und CEO Dirk Graber übergibt an Stephan Schulz-Gohritz

Dirk Graber, der Gründer von Mister Spex, hat nach sechzehnjähriger Tätigkeit den Aufsichtsrat gebeten, ihn von seinen Aufgaben als CEO zu entbinden. Der Aufsichtsrat hat seinen Rücktritt mit Wirkung zum 31. Juli 2024 angenommen. Ab dem 1. August 2024 wird Stephan Schulz-Gohritz, derzeitiger CFO von Mister Spex, zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben die Gesamtverantwortung interimistisch übernehmen. Der Aufsichtsrat wird sich zur zukünftigen Strukturierung des Vorstands beraten und zu gegebener Zeit informieren. Dirk Graber wird eine ordnungsgemäße Übergabe gewährleisten und das Unternehmen darüber hinaus unterstützen, indem er weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.

Tobias Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Dirk ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er hat ein einzigartiges Unternehmen in der Augenoptik positioniert. Dirk hat ein leistungsfähiges Führungsteam aufgebaut und eine dynamische Unternehmenskultur etabliert. Der Aufsichtsrat und das Managementteam sind davon überzeugt, dass wir über eine sehr gute Basis verfügen, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dirks Arbeit wird fortgesetzt. Das Erreichen der Profitabilität und die Erwirtschaftung eines positiven Cashflows bleiben unsere oberste Priorität.”

Tobias Krauss fügt hinzu: „Der Aufsichtsrat dankt Dirk für seinen Weitblick und seine Führungsstärke in den vergangenen sechzehn Jahren und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben."

Dirk Graber, Gründer und CEO von Mister Spex, sagt: „Seit 2007 haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Kundenerlebnis in der Augenoptik neu zu definieren und neue Standards zu setzen. Als Unternehmer gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, dass wir 16 Jahre später mehr als 8 Millionen glückliche und zufriedene Kunden bedient haben. Unser Erfolg ist ein Zeugnis für das Engagement unseres Teams, die Unterstützung unserer Investoren und die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Partnern. Nach 16 Jahren Wachstum mit viel Einsatz und Freude ist es nun an der Zeit, einen Nachfolger zu suchen, der Mister Spex erfolgreich durch die nächste Phase führt. Gleichzeitig freue ich mich auf eine Pause, um mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.”

Dirk Graber ergänzt: „Ich bin zutiefst dankbar für all die Unterstützung und die Möglichkeit, im Laufe der Jahre von allen Beteiligten zu lernen. Ich bleibe Mister Spex als treuer Kunde erhalten und werde das Unternehmen auch in Zukunft unterstützen und anfeuern.“

Über Mister Spex:

Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ‘Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen.

Investor Relations:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Corporate Communications:

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I Elina.Vorobjeva@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

