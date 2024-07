TME Pharma kündigt mündliche Präsentation der Phase 1/2-Studie NOX-A12 GLORIA bei Glioblastom auf dem ESMO-Kongress 2024 an

TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALTME), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien konzentriert, die auf die Mikroumgebung des Tumors (TME) abzielen, gab heute bekannt, dass ein Abstract mit den Ergebnissen der Phase-1/2-Studie NOX-A12 GLORIA zur Erstlinienbehandlung von Hirntumoren (Glioblastom) für die Präsentation auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO ) ausgewählt wurde, der vom 13. bis 17. September 2024 in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Die mündliche Präsentation wird eine weitere Analyse der dualen Hemmung von NOX-A12 und Bevacizumab bei Glioblastom im Expansionsarm der Phase-1/2-Studie GLORIA enthalten. Die vollständige Zusammenfassung wird online auf der Website des ESMO-Kongressesum 00:05 Uhr MESZ am Montag, 09. September 2024, veröffentlicht. Sie wird zeitgleich auf der Website von TME Pharma verfügbar sein.

Titel:Dual inhibition of postradiogenic angio-vasculogenesis in glioblastoma: Results of the phase 1/2 GLORIA trial (Duale Hemmung der postradiogenen Angio-Vaskulogenese bei Glioblastom: Ergebnisse der Phase 1/2 GLORIA-Studie) Vortragender: Dr. Frank A. Giordano, Leiter der Abteilung für Strahlenonkologie, Universitätsklinikum Mannheim, Deutschland

Sitzung: Mündliche Mini-Sitzung: ZNS-Tumore

Datum und Uhrzeit: 08.30-8.35 Uhr MEST, Sontag, 15. September 2024

Über TME Pharma

TME Pharma ist ein Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für die Behandlung der aggressivsten Krebsarten konzentriert. Die auf die Onkologie ausgerichtete Pipeline des Unternehmens zielt darauf ab, auf die Mikroumgebung des Tumors (TME) und den Immunitätszyklus des Krebses einzuwirken, indem sie die Schutzbarrieren des Tumors gegenüber dem Immunsystem durchbricht und die Reparatur des Tumors blockiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716112339/de/

Weitere Informationen:

TME Pharma N.V.

Dr. Aram Mangasarian, CEO

Tel. +49 (0) 30 16637082 0

investors@tmepharma.com

Investoren- und Medienbeziehungen:

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

Tel. +41 (0) 76 735 01 31

gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

NewCap

Arthur Rouillé

Tel. +33 (0) 1 44 71 00 15

arouille@newcap.fr