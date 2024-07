Unter den Einzelwerten ragen Adidas nach starken Eckdaten zum zweiten Quartal vorbörslich hervor mit einem Anstieg um fast vier Prozent. Beachtlich findet Expertin Olivia Townsend von der US-Bank JPMorgan eine positive Umsatzüberraschung, nachdem zuletzt eher die Margen und Kosten für gute Resultate gesorgt hätten. Adidas ist für sie der "MVP" der Branche, also der wertvollste Spieler (Most Valuable Player), nimmt die Referenz am Profisport.

dpa-AFX