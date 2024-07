EQS-Media / 18.07.2024 / 10:55 CET/CEST



AGRANA auf der IFT FIRST EXPO in Chicago mit innovativem Speiseeis und veganem Bio-Streetfood

AGRANA, einer der führenden Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzerne aus Österreich, präsentierte in dieser Woche auf der internationalen Lebensmittel-Fachmesse IFT FIRST Expo in Chicago Neues aus ihrem Produktsortiment im Fruchtzubereitungs- sowie im Stärkebereich. Das Unternehmen lud dabei seine Besucherinnen und Besucher auf eine innovative kulinarische Reise um die Welt ein und verwandelte den Messestand in ein kleines Streetfood-Festival.

Auf der weltweit größten B2B-Lebensmittelmesse in Chicago präsentierte AGRANA, globaler Marktführer bei Fruchtzubereitungen, ihre innovativen Eiskreationen: World Cuisine inspirierte die Produktentwickler von AGRANA zu Sorten wie „Vietnamese Coffee“ als Affogato oder „Summer in Paris“, einem Eis mit dezentem Käsegeschmack serviert in Macaron-Schalen mit Beerengelee. „London Fog“ war ein Earl Grey Tee-Eis mit Lavendel Swirl. Im amerikanischen Speiseeis-Markt, der von zuletzt 19,9 Mrd. USD bis 2026 auf 21,9 Mrd. USD (20,1 Mrd. EUR) steigen wird[1], möchte AGRANA das anhaltende Wachstum nutzen. In den USA ist das Unternehmen mit vier Fruchtzubereitungsstandorten präsent.

Auch der Markt für vegane Lebensmittel verzeichnete in den vergangenen Jahren eine weitere Steigerung und wird in den USA bis 2026 voraussichtlich 60,6 Mrd. USD (56,5 Mrd. EUR) erreichen, was einer Verdopplung innerhalb von sechs Jahren entspricht (CAGR von 12 % von 2020 bis 2026)1. Dieses Wachstum wird durch das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Tierschutz und gesunde Ernährung getragen. Für den veganen Markt ist AGRANA mit ihrer Tochter Marroquin Organic International Inc. aus Santa Cruz in Kalifornien, die AGRANAs breites Portfolio an Bio-Stärken vertreibt, gut gerüstet. Viele Stärkeerzeugnisse von AGRANA wie Kartoffelfasern, Maisstärken und Weizenproteine kommen in veganen Fleischersatzprodukten zum Einsatz, aber auch in Getränke-, Tierfutter- und Pharmaprodukten.

Das stellte auf der IFT FIRST Expo Chefkoch Mike Kubalewski mit veganen Bio-Gerichten unter Beweis. Dazu wurden etwa Gyros, Korean BBQ Stir Fry, glutenfreies Brot, Waffeln und Schokomuffins im Food Truck frisch zubereitet und an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ausgeteilt.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Präsentation unserer innovativen Produkte auf einer der wichtigsten Messen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie in den USA. Die IFT FIRST Expo ist eine wichtige Leitmesse, wo wir mit unseren umfassenden Lösungen für die Lebensmittelindustrie auf großes Interesse stießen, vor allem bei jenen Kunden, die die aktuellen Nachhaltigkeitstrends in ihre Produkte integrieren möchten“, betont AGRANA-CEO Stephan Büttner.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.



Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak

Pressesprecher

+43 1 21137 12084

markus.simak@agrana.com



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

[1] Quelle: EUROMONITOR

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Schlagwort(e): Unternehmen

18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Österreich Telefon: +43-1-21137-0 Fax: +43-1-21137-12926 E-Mail: investor.relations@agrana.com Internet: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 WKN: A2NB37 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1949269

Ende der Mitteilung EQS-Media

1949269 18.07.2024 CET/CEST