IRW-News: VCI Global Ltd: VCI Global arbeitet strategisch mit Cogia & Treasure Global zusammen, um VCIG Secure Cogia Messenger mit integrierter Kryptowährungs-Wallet für die 3 Millionen Nutzer von ZCITY einzuführen

IRW-PRESS: VCI Global Ltd: VCI Global arbeitet strategisch mit Cogia & Treasure Global zusammen, um VCIG Secure Cogia Messenger mit integrierter Kryptowährungs-Wallet für die 3 Millionen Nutzer von ZCITY einzuführen

NEW YORK und KUALA LUMPUR, Malaysia, 16. Juli 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T; WKN: A3D9YP; ISIN: VGG982181031) ("VCI Global", "VCIG" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Unternehmens- und Technologieberatungsdienstleistungen freut sich, die Zusammenarbeit mit Treasure Global Inc (NASDAQ: TGL) und Cogia AG ("Cogia") bekannt zu geben, um strategisch die Einführung des VCIG Secure Cogia Messenger zu planen, einer integrierten sicheren Messenger-Anwendung mit einer Kryptowährungs-Wallet für die ZCITY-App, die die Kommunikation und Finanzdienstleistungen für die 3 Millionen Nutzer von ZCITY verbessern soll.

Der strategische Rollout führt den VCIG Secure Cogia Messenger ein, eine sichere Messenger-Anwendung, die militärische Verschlüsselung mit einer integrierten Kryptowährungs-Wallet kombiniert. Diese Initiative zielt zunächst auf die 3 Millionen ZCITY-Nutzer von Treasure Global ab und strebt an, schnell 1 Million aktive Nutzer zu erreichen. Sie adressiert effektiv die Bedürfnisse von unbanked Bevölkerungen, indem sie sowohl sichere Kommunikation als auch Finanzdienstleistungen bietet und gleichzeitig eine robuste Alternative zu bestehenden Messaging-Plattformen darstellt, die die Privatsphäre der Nutzer und die finanziellen Funktionen erheblich verbessern.

Unsere ZCITY Super App soll ein einzigartiges digitales Ökosystem sein, das das ePayment-Erlebnis der Verbraucher durch fortschrittliche KI-gestützte Funktionen revolutioniert und vereinfacht. Wir freuen uns, unseren ZCITY-Nutzern diese innovative sichere Messaging- und Zahlungslösung anbieten zu können. Dies passt perfekt zu unserer Mission, das digitale Leben unserer Nutzer zu verbessern und ihnen wertvolle, zukunftsweisende Dienstleistungen zu bieten", sagte Carlson Thow, CEO von Treasure Global Inc.

Die integrierte Kryptowährungs-Wallet ermöglicht es ZCITY-Nutzern, digitale Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungs-Belohnungen, effizient zu senden, zu empfangen und zu speichern, sichere Kommunikation innerhalb der ZCITY-Community zu fördern und die Privatsphäre zu verbessern, was sie zu einer umfassenden Lösung für sichere Kommunikation und nahtlose finanzielle Transaktionen macht.

Dato Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global, sagte: Dieser Rollout markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Cogia AG und Treasure Global Inc. Durch die Kombination von sicherem Messaging mit integrierter Kryptowährungs-Funktionalität bieten wir eine umfassende Lösung, die sowohl die Kommunikations-Privatsphäre als auch die finanzielle Inklusion adressiert.

Diese strategische Initiative nutzt die Expertise von VCI Global und die fortschrittliche sichere Messaging-Technologie von Cogia AG, um die Akzeptanz und das Wachstum im südostasiatischen Markt voranzutreiben. Das beabsichtigte Design zur Enthüllung einer ZCITY Super App soll sichere Kommunikation und finanzielle Transaktionen für Millionen von Nutzern revolutionieren, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von unbanked Bevölkerungen.

Pascal Lauria, Chief Executive Officer von Cogia AG, sagte: Unsere Expertise in sicherer Kommunikation und KI-Technologie hat es uns ermöglicht, eine hochmoderne Plattform zu entwickeln. Durch die Integration in das ZCITY-Ökosystem von TGL sind wir bereit, einen bedeutenden Einfluss auf die digitalen Kommunikations- und Fintech-Sektoren zu nehmen.

Der Rollout der ZCITY Super App wird in Phasen umgesetzt, beginnend mit einer begrenzten Gruppe von ZCITY-Nutzern und anschließend erweitert auf die breitere Nutzerbasis. Diese stufenweise Strategie ermöglicht die Sammlung von Echtzeit-Feedback und unterstützt kontinuierliche Verbesserungen der Anwendung.

Über VCI Global Limited

VCI Global (ISIN: VGG982181031) ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft. Über ihre Tochtergesellschaften konzentriert sie sich auf Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit. Unser Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, Malaysia, und wir sind hauptsächlich in Asien, aber auch im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA, in Europa und im Nahen Osten tätig. VCIG bietet hauptsächlich Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Immobilien, KI und Technologie an. Im Technologiebereich betreibt das Unternehmen eine eigene Finanzierungsplattform für Unternehmen und Privatpersonen sowie eine sichere Messaging-Plattform für Regierungen und Organisationen. Darüber hinaus investiert, fördert, beschleunigt und vermarktet sie Unternehmen und Technologien in den Bereichen KI und Robotik.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter https://v-capital.co/.

Über Treasure Global Inc:

Treasure Global (ISIN: US89458T2050) ist ein führender malaysischer Lösungsanbieter, der innovative Technologieplattformen entwickelt. Treasure Global hat zwei Technologielösungen entwickelt: die ZCITY-App, ein einzigartiges digitales Ökosystem, das das ePayment-Erlebnis für Verbraucher transformiert und vereinfacht, während sie gleichzeitig Belohnungen verdienen können; und TAZTE, ein digitales Food- und Beverage-Management-System, das Händlern eine All-in-One-Management- und automatisierte Lösung bietet, um ihre Geschäfte zu digitalisieren. Treasure Global agiert auch als Master-Franchiser in Südostasien für beliebte Restaurantketten und bietet ihnen die TAZTE-Lösung. Stand 5. Mai 2024 hat die ZCITY-App über 2.699.216 registrierte Nutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter https://treasureglobal.co.

Über Cogia AG

Die Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226) ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, das innovative Tools für sichere Kommunikation, KI-basierte Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Web- und Social Media Monitoring, Marktforschung und Open Source Intelligence anbietet.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen, die durch Wörter wie "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "projiziert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt ab", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit der Gesellschaft, ein profitables Geschäft zu betreiben, die Akzeptanz neuer Produkte durch die Kunden, die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftiger behördlicher Maßnahmen in den Ländern, in denen die Gesellschaft Partner in der Lieferkette hat, die Nachfrage nach den Produkten der Gesellschaft und die wirtschaftliche Lage der Kunden der Gesellschaft, die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und -preisen, der Erfolg des Managements sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und andere Risikofaktoren, die in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

VCI Global Limited

enquiries@v-capital.co

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://finance.yahoo.com/news/treasure-global-strategically-collaborates-vci-123600474.html

