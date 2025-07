IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. erhält Bestellung von Ceylon Graphene Technologies

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. erhält Bestellung von Ceylon Graphene Technologies

Vancouver, British Columbia - 31. Juli 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führender Anbieter innovativer Technologien auf Basis von Graphen, freut sich bekannt zu geben, dass eine Bestellung von Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd. aus Sri Lanka über eine Tonne Graphenoxidpaste (mit einem Reinheitsgrad von ca. 20 % Graphenoxid) eingegangen ist.

Die Bestellung umfasst 1.000 kg Graphenoxidpaste, aus der voraussichtlich rund 50 Tonnen Flüssigdispersion hergestellt werden können, die als Direktzusatz in Beton verwendet wird. Die Paste wird verpackt und an Argos Mischanlage in Kenner, Louisiana, geliefert, wo die Endproduktaufbereitung und der Vertrieb erfolgen. Diese Bestellung stellt einen wichtigen Schritt zum Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit Ceylon Graphene dar, um der weltweit steigenden Nachfrage nach hochreinem Graphen für Anwendungen in Beton, Zement und Asphalt gerecht zu werden.

Der President und CEO von Argo, Scott Smale, besuchte im Juli 2025 die Einrichtung von Ceylon Graphene in Homagama, Sri Lanka. Während seines Besuchs führte Herr Smale produktive Gespräche mit dem CEO von Ceylon Graphene, Manju Gunawardana, und besichtigte das Labor und die Produktionsanlage des Unternehmens sowie das Sri Lanka Institute of Nanotechnology (SLINTEC), in dem fortschrittliche Charakterisierungen und Tests von Graphen durchgeführt werden.

Diese Bestellung stellt einen entscheidenden Meilenstein für Argo dar, sagte Herr Smale. Die jüngsten Fortschritte in der Graphenproduktion sowie neue wissenschaftliche Tests unterstreichen das transformative Potenzial von Graphen in der Bauindustrie. Wir freuen uns darauf, diese Technologie zu nutzen, um fortschrittliche und nachhaltige Lösungen für den Bausektor bereitzustellen.

Aktuelle wissenschaftliche Studien, die in MDPI veröffentlicht wurden, zeigen, dass mit Graphen verstärkter Beton gegenüber herkömmlichem Beton erhebliche Verbesserungen bietet - darunter eine 44 % höhere Druckfestigkeit, eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit sowie eine 200 % geringere maximale Eindringtiefe. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von graphenmodifiziertem Beton, überlegene mechanische Festigkeit, thermische Regulierung und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen im Bauwesen zu liefern.

Investor-Relations-Aktivitäten

Argo hat die Cayo Ventures GmbH (Cayo) (Grafenauweg 8, 6300 Zug, Schweiz, Telefon: +41 76 521 41 00, E-Mail: hello@cayo.ch; Ansprechpartner: Yves Toelderer) beauftragt - eine Marketingagentur, die auf investorenorientierte digitale Werbedienstleistungen spezialisiert ist. Die Vereinbarung läuft über einen Zeitraum von drei Monaten und beginnt am 11. August 2025; beide Parteien haben das Recht, die Zusammenarbeit jederzeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das Unternehmen hat ein monatliches Budget von bis zu 60.000 CHF für die Marketingdienstleistungen von Cayo vorgesehen. Argo und Cayo stehen in einem unabhängigen Geschäftsverhältnis; es werden keine Wertpapiere als Vergütung für die Marketingleistungen ausgegeben.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie konzentriert. Über seine Tochtergesellschaften, darunter Argo Green Concrete Solutions Inc., setzt Argo Spitzentechnologien ein, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Telefon: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80549

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80549&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04021P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.