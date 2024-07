Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Reform der Notfallversorgung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Reform der Notfallversorgung:

"Es ist offenkundig, dass die Notfallaufnahmen der Kliniken regelmäßig von Patienten in Anspruch genommen werden, die alles andere als Notfälle sind. Dieser Missbrauch muss dringend beendet werden. Lauterbachs Gesetz bietet plausible Instrumente, um eine bessere Steuerung hinzubekommen. Mitunter scheint der Minister aber in einer Welt der unbegrenzten Ressourcen zu leben. Er sollte die vielen Hinweise aus der Ärzteschaft ernst nehmen, die davor warnen, dass er in einigen Bereichen unnötige Doppelstrukturen schafft. Für Korrekturen bieten die Beratungen im Bundestag noch viel Raum. Ein im Ansatz richtiges Gesetz kann da noch alltagstauglich gemacht werden."/yyzz/DP/he