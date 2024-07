SEC im Fokus – Bitcoin hält sich nahe 65.000 – Ether gefragt

Auch am Donnerstag stehen die nach Marktgröße wichtigsten Kryptowerte Bitcoin (USD) und Ether (USD) weiter im Fokus der Anleger. Mit fast 65.000 Dollar notiert der Kurs weiterhin auf festem Terrain. Auch der Ether (USD) könnte schon bald der nachhaltige Sprung über die runde 3.500-Dollar-Marke gelingen.

Nach den ereignisreichen Entwicklungen rund um Donald Trump dürfte sich der Fokus nun auf den finalen Startschuss sogenannter Ether-Spot-ETFs in den USA richten.

Handelsstart von Ether-ETFs am 23. Juli möglich – Anleger fiebern Startschuss entgegen

Anleger hoffen weiterhin auf den finalen Startschuss zum Handel der ersten Ether-Spot-ETFs in den USA. Im Mai hatte die US-Aufsichtsbehörde SEC den Weg für die Anlagevehikel freigemacht. Der offizielle Handelsstart ist bis heute allerdings ausgeblieben. Ein Ether-Spot-ETF auf US-Boden dürfte als wichtiger Meilenstein in der Historie und zusätzlicher Schritt in den Investmentmainstream dienen. Zu Wochenbeginn hatte die Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, welche sich auf Insider beruft, dass der Handel möglicherweise am kommenden Dienstag starten könne. Für eine finale Zulassung bedarf es eine Einreichung der letzten Fassung der Angebotsunterlagen, hieß es. Eine Entscheidung werde am Montag erwartet. Die neuen Produkte von BlackRock, VanEck und Franklin Templeton könnten folgerichtig ab Dienstag gehandelt werden.