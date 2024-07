DAX Aktuell: Der kleine Verfall

Neben dem heute stattfindenden kleiner Verfall an den Terminbörsen, haben auch die steigende Erzeugerpreise in Deutschland als auch das IT-Chaos um Microsoft den DAX gedrückt. Der „kleine Verfall“ ist ein Begriff aus dem Bereich der Finanzmärkte, insbesondere des Derivatehandels. Es bezieht sich auf den monatlichen Termin, an dem Optionen und Futures auf bestimmte Finanzinstrumente, wie zum Beispiel Aktien oder Indizes, ablaufen beziehungsweise verfallen. Diese Verfallstermine treten in der Regel am dritten Freitag eines jeden Monats auf.

Am „kleinen Verfallstag“ sind üblicherweise weniger Kontrakte betroffen als beim „großen Verfallstag,“ der quartalsweise stattfindet (März, Juni, September und Dezember) und an dem eine größere Anzahl und ein breiteres Spektrum von Derivaten verfällt. Solche Verfallstermine können zu erhöhter Volatilität und Preisschwankungen an den Märkten führen. Zudem neigt der kleine Verfall im Juli historisch zu einer negativen Tendenz.