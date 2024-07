Deutschland: Dax stagniert

Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich für den Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 18.359 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut zwei Prozent ist das Börsenbarometer wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen, nachdem es vor einer Woche noch einen Chartausbruch nach oben versucht hatte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen 0,2 Prozent höher erwartet.Aus den USA kommt zum Wochenschluss erst einmal keine Unterstützung für den deutschen Markt. In New York bleiben vor allem die Technologiewerte im Korrekturmodus. Tags zuvor kam aber auch der Leitindex Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlicher Fortsetzung seiner Rekordjagd deutlich zurück.

Sartorius kappt Ziele

Unter den Einzelwerten macht sich die langsam anziehende Berichtssaison der Unternehmen weiter bemerkbar. Der Laborzulieferer Sartorius musste nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Ziele für 2024 stutzen. Statt eines währungsbereinigten Umsatzanstiegs im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereichs geht Chef Joachim Kreuzburg nun nur noch von einem Abschneiden in etwa auf Vorjahresniveau aus. Analysten hatten dem Unternehmen aber im Schnitt zuletzt noch ein Wachstum von vier Prozent zugetraut.

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank äußerte sich skeptisch. Nach der massiven Senkung der Unternehmensprognosen erschienen die Risiken für 2024 jetzt zwar überschaubar, mit Blick auf das neue Jahr bleibe aber schlicht Ungewissheit. So gebe es 2025 angesichts schwacher Auftragsdynamik weiterhin große Risiken. Daher sei mit der aktuellen Gewinnwarnung noch kein komplett reiner Tisch gemacht worden. Die Vorzugsaktien von Sartorius notierten auf der Handelsplattform Tradegate zehn Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

USA: Verluste

An den US-Börsen ist es am Donnerstag bergab gegangen. Am deutlichsten verlor der Leitindex Dow Jones Industrial, der seinem Höhenflug damit Tribut zollte. Nachdem er schon früh den fünften Rekord in Folge aufgestellt hatte, büßte er am Ende 1,29 Prozent auf 40.665,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,78 Prozent auf 5.544,59 Punkte bergab, während der Nasdaq 100 um 0,48 Prozent auf 19.705,09 Zähler nachgab. Bereits zur Wochenmitte hatte der technologielastige Auswahlindex den größten Tagesverlust seit Dezember 2022 erlitten. Ungeachtet ihrer jüngsten Schwäche notieren die beiden Börsenbarometer nicht weit unterhalb ihrer Bestmarken, die sie die vergangenen Tage erreicht hatten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 40.665 -1,29 Prozent S&P 500 5.544 -0,78 Prozent Nasdaq 17.871 -0,7 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 2,1 Prozent ein, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht im Plus notierte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.066 -0,15 Prozent Hang Seng 17.778 +0,22 Prozent CSI 300 3.423 +0,05 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,28 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,411 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,21 +0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0887 -0,08 Prozent USD / JPY 157,45 +0,04 Prozent EUR / JPY 171,42 -0,04 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 84,74 USD -0,37 USD WTI 82,26 USD -0,46 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 88 (86) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 42,30 (41,90) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 95 (99) EUR - 'SELL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VIVORYON THERAPEUTICS AUF 2,50 (0,70) EUR - 'HOLD'

UBS HEBT ACCENTURE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 400 USD

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6100 (6150) PENCE - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,30 (3,20) EUR - 'NEUTRAL'-

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1090 (1070) DKK - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX