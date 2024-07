Realty Income: Dividendenaktie, bei der mich nichts mehr stört!

Realty Income (WKN: 899744) ist eine besondere Dividendenaktie in meinem Depot. Mittlerweile erhalte ich ca. 100 Euro Dividende pro Monat von dem REIT. Allerdings ist das eine persönliche Präferenz, die Aktie so hoch in meinem Portfolio zu gewichten.

Wenn ich als Analyst auf die Aktie schaue, so kann ich mittlerweile sagen: Es existiert eigentlich nichts mehr, das mich stört. Wenn, dann sind es eher kleinere Luxussorgen. Die ich aber auch sehr gerne mit dir teile.

Realty Income: Die Dividendenaktie mit wenig Macken

Im Endeffekt habe ich lange gesagt, dass Realty Income eine sehr starke und stabile Dividendenaktie ist. Das erkennen wir auch an den mittlerweile 54 Jahren mit stets stabilen Dividenden. Sowie dem Status als Dividendenaristokrat, der zumindest ein leichtes Dividendenwachstum in jedem Jahr verspricht. Seit dem Jahre 1994 ist die Aktie erst börsennotiert. Deshalb ist der REIT noch kein Dividendenkönig.

Allerdings ist auch der Blick hinter die Kulissen sehr stark. Realty Income hat sich ein gutes Fundament aufgebaut. Triple-Net-Lease-Verträge versprechen Sicherheit und Schutz vor Kosten wie Instandhaltung und Bewirtschaftung. Zudem wählt das Management die Mieter und die größeren Vertragspartner mit Bedacht aus. Häufig sind es solche Unternehmen, die weniger vom E-Commerce bedroht sind, in die das Management investiert. Ein breites Portfolio mit inzwischen über 15.000 Einheiten ist ein hohes Maß an Diversifikation. Auch das hilft, um die Qualität zu wahren.

Wenn es lange Zeit etwas gegeben hat, das mich störte, dann war es der Preis für die Qualität. Doch ist auch der Preis inzwischen kein Hindernis mehr. Realty Income besitzt zur Zeit eine Dividendenrendite von fast 6 %. Bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12,5 ist das ebenfalls preiswert. Qualität, Preis, Dividende und operatives Fundament: Das verspricht eine besondere Dividendenaktie.

Die kleinen Luxussorgen

Man könnte trotzdem, wenn man wollte, die kleinen Luxussorgen angehen. Beispielsweise, dass das Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren nicht so hoch ausgefallen ist. Trotzdem: Seit dem Jahre 2020 ist die monatliche Dividende von 0,23 US-Dollar auf 0,26 US-Dollar geklettert. Kleinere Sprünge hat es daher gegeben.

Auch ist erwähnenswert, dass Realty Income nicht mehr so rasant wächst. Die Funds from Operations je Aktie wachsen auf bereinigter Basis im mittleren, einstelligen Prozentbereich. Auch hier zeigt sich jedoch für mich eher die Qualität: Auf diesem hohen Niveau noch zu skalieren und zu wachsen ist beeindruckend. Der US-REIT besitzt die Fähigkeit, noch in weiteres Wachstum zu investieren. Zwar wird die Aktie uns als Investoren wohl nicht schnell reich machen. Das moderate Wachstum dürfte langfristig jedoch ein stabiles Dividendenwachstum unterfüttern.

Gleichzeitig könnten wir uns darüber beschweren, dass die Aktie von Realty Income zuletzt wenig erfolgreich gewesen ist. Die gestiegenen Zinsen haben sie sogar stärker korrigieren lassen. Aber, was soll ich sagen? Die günstige Bewertung momentan ist ja auch nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Insofern: Diese Sorgen sind und bleiben für mich eher Luxussorgen.

Realty Income: Eine stimmige Dividendenaktie

Für mich ist Realty Income daher jetzt eine stimmige Dividendenaktie. Die Qualität, der Preis und die Dividende sind attraktiv. Die kleineren Sorgen stören mich hingegen nicht. Denn ich glaube, dass Qualität zu einem fairen Preis zu kaufen ein Rezept für langfristigen Erfolg bleibt. Der REIT gehört für mich in diese Kategorie definitiv hinein!

Der Artikel Realty Income: Dividendenaktie, bei der mich nichts mehr stört! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Warum jetzt der schlechteste Zeitpunkt sein könnte, um Aktien zu kaufen

Stehen wir vor einem Crash wie 2001, 2008 und 2020?! Okay, so weit würden wir von Aktienwelt360 selbstverständlich nie gehen. Allerdings sind wir der Meinung: Jetzt ist einer der schlechteren Zeitpunkte, um All-in in Aktien zu gehen. Und das, obwohl die Börsen reihenweise Rekordhochs erklimmen.

In unserem kostenlosen Sonderbericht erfährst du, warum ausgerechnet jetzt Vorsicht geboten ist und wie clevere Investoren jetzt vorgehen, um langfristig doch zu profitieren.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

Aktienwelt360 2024