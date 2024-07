Wochenausblick: Verunsicherung bei den Anlegern steigt. Alphabet, BASF, Tesla berichten.

Fünf Tage in Folge schloss der DAX® mit Verlusten. Investoren sind verunsichert wie lange nicht. So sensibilisierten eine Reihe von Gewinnwarnungen. Zudem werden neue Einfuhrzölle für europäische Produkte befürchtet, wenn Donald Trump die Wahl im November gewinnt. In der kommenden Woche nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Darüberhinaus rücken eine Reihe von Wirtschaftsdaten in den Fokus.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump verspricht kräftige Steuersenkungen. Die Reaktionen an den Anleihemärkten ließ nicht lange auf sich warten. So gaben die Kurse europäischer sowie US-amerikanischer Staatspapieren zum Wochenschluss teils deutlich nach und wischten damit die Kursgewinne der Woche fast wieder aus. Damit lösten sich auch die Wochengewinne bei Gold zum Großteil auf. Nach dem Kurspeak am Mittwoch bei 2.483 USD knickte die Notierung für eine Feinunze Gold bis auf 2.400 USD ein. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil verharrte derweil in einer 2$-Spanne. Die Tendenz ist jedoch abwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden aus Europa unter anderem AirFrance KLM, Aixtron, Akzo Nobel, Alstom, BASF, BNP Paribas, Carrefour, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Drägerwerk, flatexDegiro, Givaudan, Hella, Kering, LVMH, Mercedes-Benz, Nestlé, Nordex, Porsche AG, Renault, SAP und Spotify Zahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen. Aus den USA melden unter anderem Alphabet, AT&T, Coca Cola, General Electric, Tesla, Texas Instruments, UPS, Verizon und Visa Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 22, 2024

China (Mainland)-Rate decision

Germany-Retail Sales

TUESDAY JULY 23, 2024

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Existing Homes

WEDNESDAY JULY 24, 2024

Germany-GfK consumer confidence

Germany-PMI Flash

THURSDAY JULY 25, 2024

France-Business confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

Germany-Ifo Changes

United States-Jobless

United States-Durables

United States-GDP Advance

FRIDAY JULY 26, 2024

Germany-Import Prices

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.350/18.577/18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.975/18.110/18.189 Punkte Der DAX® sank im frühen Handel unter die Kreuzunterstützung bei 18.350 Punkten und stabilisierte sich erst im Bereich vn 18.189 Punkten. Auf diesem Level deuten die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren ebenfalls eine Bodenbildung an. Signale für eine Trendwende zeigen sich allerdings noch nicht. Erste Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Rückkehr über 18.350 Punkte. Bis dahin muss mit Rücksetzern unter 18.189 Punkte und einer Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.110 oder gar 17.975 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 19.03.2024 – 19.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.07.2019 – 19.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 104,75* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 118,68** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 115,68*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 16:30 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,94* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,57* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,90* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,57* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.07.2024; 16:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.