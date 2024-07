Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG 22.07.2024 / 11:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2024 Kursziel: 3,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Q2-KPIs mit positiven Tendenzen - starkes H2 erwartet Cherry hat am Donnerstag vorläufige Q2-Finanzkennzahlen veröffentlicht und dabei eine deutliche Profitabilitätssteigerung ggü. dem Vorjahr verzeichnet, wenngleich diese noch leicht unter dem Konsens verlief. Auf der Top Line wurden hingegen erneut die verschiedenen externen Einflussfaktoren des Geschäftes ersichtlich, wenngleich das Segment DHS das bisher umsatzstärkste H1 verzeichnete. Zarte Wachstumsimpulse zum Vorquartal: Nach vorläufigen Zahlen erzielte Cherry im abgelaufenen Quartal Konzernerlöse von 31,3 Mio. EUR (-4,0% yoy; Vj.: 32,7 Mio. EUR). Sequenziell stellt dies eine leichte Steigerung von 3,3% qoq dar, womit die Umsatzentwicklung des Konzerns eine positive Tendenz aufweist. Inklusive eines in Q3 verschobenen Großauftrags im Segment Components hätte die Top Line laut Management wohl über der Vorjahresmarke gelegen (MONe: +2,0 Mio. EUR) und somit die Q2-Management-Guidance ('Umsatz über Vorjahr') erfüllt. Sowohl der Konsens (34,1 Mio. EUR) als auch wir (35,0 Mio. EUR) hatten nach dem starken Jahresauftakt ein deutlicheres Wachstum erwartet. Nach 6M steigerte Cherry dank des starken Q1 (+5,6% yoy) somit seine Top Line um 0,5% yoy. Adj. EBITDA-Marge nimmt 5%-Hürde: Die umsatzseitige Q2-Entwicklung leicht unter Vorjahr spiegelt sich auch im adj. EBITDA wider (Marge: 5,1%; Vj.: 13,8%). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Cherry in Q2/23 zuletzt eine Marge >10% (13,8%) erzielte, die bis Jahresende auf ein Niveau von 2,5% (Q4/23) sank. Dieser Negativtrend dürfte mit der sequenziellen Margensteigerung (Q1/24: 2,8%) nun als gebrochen gelten, v.a. da in H2 keinerlei Belastungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung anfallen dürften. Die Profitabilität entspricht in etwa der Markterwartung von 5,6% und liegt spürbar über unserer Erwartung (4,1%). Nach H1 steht der Konzern bei einer adj. EBITDA-Marge von 4,5% und benötigt für die Guidance folglich eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte. FY-Guidance geht von starkem H2 aus - Q3 wohl mit >20% yoy Top Line-Wachstum: Für das Q3 erwartet Cherry Umsätze i.H.v. 35 Mio. EUR und eine adj. EBITDA-Marge von 5-6%. Damit guidet der Konzern auf eine Fortsetzung der sequenziellen Verbesserung der zentralen KPIs Umsatz und adj. EBITDA. Auf der Top Line würde die Realisierung der Guidance einer Steigerung von 28,4% yoy entsprechen, was spürbar über unserer bisherigen Erwartung liegt (33,0 Mio. EUR; +21,1% yoy). Damit blickt der Vorstand optimistisch auf die zweite Jahreshälfte, denn für das Schlussquartal impliziert der Midpoint der FY-Guidance ein Umsatzniveau von 48,4 Mio. EUR und somit eine Steigerung von deutlichen 28,4% yoy. Auch unter Annahme der fortschreitenden Erholung der Endmärkte ist dieses Niveau u.E. in diesem Jahr noch nicht erreichbar. Auf adj. EBITDA-Ebene wirkt die Q3-Guidance angesichts einer FY-Guidance von 7 bis 8% derweil verhalten und deutet auch ergebnisseitig bei Realisierung der Managementprognose auf ein starkes Q4 mit einer zweistelligen adj. EBITDA-Marge hin. Wir bleiben zunächst sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unverändert positioniert und bilden ein Verfehlen der Umsatzguidance und ein Übertreffen der adj. EBITDA-Guidance ab. Fazit: Cherry hat ein ordentliches Q2 eingefahren, benötigt zur Realisierung der Guidance aber eine deutliche Steigerung in H2. Wir bestätigen Rating und Kursziel. 