ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Werte erholen sich vom Ausverkauf der Vorwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologieaktien sind nach dem Kursrutsch in der Vorwoche auf Erholungskurs gegangen. Hier positionierten sich die Anleger am Montag schon für die anstehende Berichtssaison der Tech-Giganten. In der neuen Woche stehen unter anderem wichtige Quartalsberichte von Alphabet , Tesla und anderen großen Unternehmen auf der Agenda.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,36 Prozent auf 19.788,25 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,90 Prozent auf 5.554,53 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,33 Prozent auf 40.421,36 Punkte nach oben.

Ebenfalls im Anlegerfokus stand die Nachricht vom Wochenende, dass Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ausgestiegen ist und seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen hat. Nach dem Attentat auf den Kandidaten der Republikaner Donald Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen zu sein. Nun werden die Karten neu gemischt.

"Die Demokraten haben mit der designierten Kandidatin Kamala Harris das Momentum auf ihrer Seite", schrieb Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Auch könnten die Demokraten angesichts einer 59-jährigen Spitzenkandidatin den Spieß herumdrehen und jetzt ihrerseits aufgrund des hohen Alters von Donald Trump dessen geistige Fitness in Zweifel ziehen. Daher habe die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Wahlsieges nach dem Abgang von Joe Biden abgenommen.

Die Unsicherheit um die politische Zukunft von Joe Biden war ein Grund dafür gewesen, warum die Technologiewerte in der Vorwoche stark unter Druck geraten waren. Ein weiterer waren weltweiten IT-Problemen gewesen, die am Freitag die Märkte durcheinandergewirbelt hatten. Verantwortlich dafür war ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike gewesen. Dessen Aktien waren am Freitag um mehr als elf Prozent eingebrochen und büßten am Montag weitere elf Prozent ein.

Am Dow-Ende sackten die Aktien von Verizon um mehr als sechs Prozent ab. Der Telekomkonzern hatte im zweiten Quartal wegen gestiegener Zinsaufwendungen weniger verdient. Zudem blieb der operative Umsatz etwas hinter der Markterwartung zurück.

An der Spitze des S&P 500 zogen die Papiere von Iqvia um 5,7 Prozent an. Das im Bereich klinische Forschung und Gesundheitsinformationstechnologie tätige Unternehmen hatte mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie im zweiten Quartal positiv überrascht./la/he