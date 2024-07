Bitcoin 2025! Das Jahr der Entscheidung? Im Gespräch mit @Blocktrainer

► Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren "Richy" Richard Dittrich und Roman Reher (@Blocktrainer) spannende Themen rund um Bitcoin und Bitcoin ETFs. Richy, der seit 2017 in Bitcoin investiert ist, spricht mir Roman über die Einführung von Bitcoin ETFs und die überraschenden Zuflüsse. Auch das Interesse von staatlichen Pensionsfonds wird diskutiert. Sie beleuchten die Herausforderungen bei der Verwahrung von Bitcoin, insbesondere bei Coinbase, und sprechen über die mögliche Beteiligung von Großbanken.



Timestamps:

00:00 ► Bitcoin ETFs und die Erwartungen an den Preis

02:35 ► Die Probleme mit der Verwahrung von Bitcoin bei Coinbase

03:42 ► Die mögliche Beteiligung von Großbanken an Bitcoin

08:28 ► Bitcoin als Wertspeicher und Sicherheit für Kredite

09:27 ► Die Rolle von Bitcoin in Zahlungssystemen und als Schutz vor Inflation

13:38 ► Die zukünftige Entwicklung von Bitcoin und das Hyperinflationsszenario

17:10 ► Bitcoin als Asset gegenüber Fiat-Währungen

18:34 ► Das Scheitern von Fiat-Währungen

21:02 ► Bitcoin und kriminelle Handlungen

23:21 ► Der Fall von Mt.Gox und der Verkauf der Bitcoin-Bestände des Landes Sachsen

28:31 ► Einführung von Ethereum ETFs

37:33 ► Grenzen der Blockchain für die Vermögensübertragung

38:01 ► Risiken des Einsatzes in Ethereum

48:25 ► Bitcoin als Reservewährung für den US Dollar?

55:31 ► Kursprognose für Bitcoin



🕐 Das Video wurde am 23. Juli 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.