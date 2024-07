Die meistgehandelten Produkte: Porsche mit Comeback?

Der DAX® konnte am Dienstagmittag ein Plus von verzeichnen. Die jüngste Erholung des DAX® wird von einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen begleitet, was für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. Neue Impulse für den Aktienmarkt könnten durch die Veröffentlichung der Geschäftszahlen großer US-Unternehmen wie Alphabet und Tesla entstehen.

Heute standen vor allem Call-Optionen auf Porsche, Tesla, Rheinmetall und SAP im Fokus der Anleger, während Gold Puts aufgrund des sinkenden Goldpreises stark gehandelt wurden.

Heute verzeichnete der Porsche Call einen deutlichen Handelsanstieg, nachdem das Unternehmen gestern einen herben Kursrückgang, aufgrund der neuen Nachrichten bei Varta, erleiden musste. Auch der Tesla Call stand hoch im Kurs, da Tesla seine Produktionsziele für das kommende Jahr angehoben hat, was die Anleger optimistisch stimmt. Der Rheinmetall Call profitierte von neuen Rüstungsaufträgen der Bundesregierung, die das Unternehmen weiter stärken werden. SAP Call-Optionen wurden ebenfalls stark gehandelt, da das Unternehmen neue Cloud-Dienste angekündigt hat, die die digitale Transformation vieler Unternehmen unterstützen sollen. Schließlich verzeichnete der Gold Put eine erhöhte Aktivität, da der Goldpreis aufgrund gestiegener Anleiherenditen und eines stärkeren US-Dollars fiel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD77B6 0,95 18530,00 Punkte 18546,2844 Punkte 278,58 Open End Gold Put HD78ZB 1,16 2405,95 USD 2418,00 USD 172,75 Open End DAX® Put HD77BA 0,95 18523,00 Punkte 18586,2872 Punkte 206,96 Open End DAX® Put HD77B8 0,95 18523,00 Punkte 18566,2858 Punkte 232,98 Open End Porsche Call HD6WEE 1,72 69,35 EUR 52,21746 EUR 4,06 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HC69RF 3,69 252,17 USD 250,00 USD 6,34 18.12.2024 Rheinmetall Call HD4PWQ 5,57 490,75 EUR 525,00 EUR 8,86 18.06.2025 DAX® Put HD1GPB 8,07 18574,50 Punkte 19000,00 Punkte 22,03 18.03.2025 SAP Call HD4PZQ 2,33 196,43 EUR 175,00 EUR 8,98 18.09.2024 SAP Call HD5SFE 1,72 196,43 EUR 180,00 EUR 22,39 14.08.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HD6QHL 3,75 18577,00 Punkte 19143,7447 Punkte -25 Open End DAX® Long HD6SGH 10,40 18568,69 Punkte 13808,1891 Punkte 4 Open End DAX® Short HC3TKP 0,54 18577,00 Punkte 20248,278 Punkte -10 Open End DAX® Short HD6SH2 3,87 18577,00 Punkte 19143,7447 Punkte -25 Open End DAX® Short HD39A4 1,18 18577,00 Punkte 19327,8338 Punkte -20 Open End

