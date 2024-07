IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining beginnt mit Diamantkernbohrungen auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining beginnt mit Diamantkernbohrungen auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill

VANCOUVER, BC - 23. Juli 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Diamantkernbohrungen (das Kernprogramm) mit dem Bohrloch MHB-30 auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, aufgenommen hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76321/2024_07_23_Giant_DE_PRcom.001.jpeg

Kernbohrloch MHB-30: Bohrgerät vor Ort

Giant Mining plant, innerhalb des bestehenden Explorationszielgebiets (siehe Abbildung 1) Diamantkernbohrungen über mindestens 1.600 Fuß (488 Meter) niederzubringen. Im Mittelpunkt der Bohrungen stehen jene Bohrziele, die zur Erweiterung des Mineralpotenzials bei Majuba Hill ermittelt wurden, um ein umfassendes Verständnis der Lagerstätte zu gewährleisten. Das Kernbohrprogramm wird detaillierte und genaue Daten liefern, die für die Abgrenzung der Ausmaße und der Kontinuität der Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung von entscheidender Bedeutung sind.

David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., sagt dazu: Wir freuen uns, das Kernbohrprogramm bei Majuba Hill aufnehmen zu können. Diese Bohrphase ist entscheidend, um unser Verständnis der Lagerstätte zu erweitern und das Ressourcenpotenzial zu erhöhen. Wir sind davon überzeugt, dass die erhobenen Bohrdaten entscheidend dazu beitragen werden, das Projekt voranzutreiben und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern.

Wie bereits erwähnt, ist diese Investition in Bohrungen von wesentlicher Bedeutung für die Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill, denn sie tragen zur Verstärkung der Bemühungen von Giant Mining zur Bewertung der Ressource bei. Ziel des Bohrprogramms ist es, umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu erfassen, die ein detaillierteres Verständnis der Größe, der Struktur und der Mineralisierungsmuster der Lagerstätte ermöglichen werden. Durch die Einholung dieser wichtigen Informationen im Zuge der neuen Bohrungen kann das Unternehmen die Aktualisierung seiner Ressourcenschätzungen mit größerer Präzision absolvieren, wodurch geologische Unsicherheiten verringert und das Vertrauen in das Potenzial des Projekts gestärkt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76321/2024_07_23_Giant_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 1: Aktuelle Bohrungen von Giant Mining in rot und geplante Bohrungen in grün (RC-Bohrungen) und blau (Kernbohrungen)

Prüfung des Projekts durch Richard H. Sillitoe

Giant Mining Corp. freut sich ferner bekannt zu geben, dass Richard H. Sillitoe vier Tage in Nevada und vor Ort auf dem Projekt Majuba Hill verbracht hat, um die Bohrkerne sowie die Geologie unter Tage und an der Oberfläche zu prüfen. Das Unternehmen kann erfreut berichten, dass er das Potenzial für die Oxidkupferlagerstätte bei Majuba Hill erkannt hat. Die Prüfung des Projekts durch einen Geologen mit der weltweiten Erfahrung und dem Wissen von Richard H. Sillitoe ist für die Exploration äußerst hilfreich. Das technische Team des Unternehmens freut sich darauf, die bedeutenden Beobachtungen von Richard H. Sillitoe in das laufende Explorationsprogramm einfließen zu lassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (855) 475-0745

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76321/2024_07_23_Giant_DE_PRcom.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76321/2024_07_23_Giant_DE_PRcom.004.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76321

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76321&tr=1

