DAX® - Ein sich zuspitzendes Dreieck als nächster Signalgeber

Dank der starken Performance des Schwergewichts SAP (s.u.) hat der DAX® gestern die 50-Tage-Linie überwinden können. Die positive Tendenz zum Wochenauftakt hat sich damit weiter fortgesetzt. Allerdings endete der Aufschwung bei 18.647 Punkten und damit im Bereich der Hochs vom 5. und 8. Juli. An den beiden Tagen hatte der Index jeweils markanten Lunten ausgebildet, die eine erhöhte Verkaufsbereitschaft auf diesem Niveau andeuten. Für einen erneuten Angriff auf den aktuell bei 18.688 verlaufenden Abwärtstrend ist der Weg mit Blick auf die vorbörslichen Indikationen heute Morgen recht weit. Demnach könnten die deutschen Standardwerte nach den enttäuschenden nachbörslichen Quartalszahlen aus den USA rund 100 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs (18.558 Punkte) eröffnen. Damit würde der 50-Tage-Durchschnitt schnell wieder in den Fokus rücken. Übergeordnet verharrt der DAX® weiterhin in einer seitlichen Schiebezone., die sich zunehmend zu einem sich zuspitzenden Dreieck entwickelt. Der o.a. Abwärtstrend und der momentan bei 18.130 Punkten verlaufende Aufwärtstrend dienen bei einem Ausbruch als erste potenzielle Signalgeber, wohin die Reise gehen könnte.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.