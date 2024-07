Renault so profitabel wie noch nie

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault hat dank niedrigerer Rohstoffkosten und einer soliden Nachfrage nach SUV im ersten Halbjahr so profitabel wie noch nie produziert. 8,1 Prozent des Umsatzes verblieben als operativer Gewinn im Konzern, wie der Volkswagen-Widersacher am Mittwochabend in Boulogne-Billancourt mitteilte. Das ist ein halber Prozentpunkt mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und übertrifft die Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz legte um 0,4 Prozent auf knapp 27 Milliarden Euro zu. Damit hatten Branchenkenner in etwa gerechnet. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,4 Milliarden Euro. Renault-Chef Luca de Meo sieht sein Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen./ngu/jsl/he