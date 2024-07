Wasserkraftwerke treiben Gewinnwachstum von Iberdrola an

BILBAO (dpa-AFX) - Eine rekordhohe Stromerzeugung durch Wasserkraft hat das Gewinnwachstum des spanischen Energieversorger Iberdrola im ersten Halbjahr angetrieben. Der Nettogewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf 4,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das ist mehr als von Analysten im Mittel erwartet. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun ein prozentual zweistelliges Wachstums des Nettogewinns an und damit mehr als bisher.

Der Energieversorger erhielt im zweiten Quartal Schwung durch einen Anstieg der Wasserkrafterzeugung in Spanien um 61 Prozent auf 5.200 Gigawattstunden. Für 2024 ergibt sich damit eine Produktion von über 12.000 Gigawattstunden - ein Niveau nahe dem jüngsten Durchschnitt der jährlichen Erzeugung.

Der Aktienkurs der Spanier legte kurz nach dem Handelsstart um rund 0,6 Prozent zu./mis/mne/jha/