dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Infineon-Konkurrent STMicro senkt Prognose erneut - Kurseinbruch

GENF - Der Chiphersteller STMicroelectronics hat erneut seine Prognose gesenkt. Der Infineon -Konkurrent kämpft mit einer Nachfrageschwäche in seinen wichtigsten Bereichen. So hätten sich die Aufträge nach Chips für Industrieanwendungen entgegen den Erwartungen nicht erholt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Genf mit. Aus der Automobilindustrie gehe die Nachfrage zurück. Es ist die zweite Prognosesenkung in diesem Jahr. Der Chip-Markt bleibt damit abseits des Hypes um Halbleiter für die künstliche Intelligenz (KI) angespannt.

ROUNDUP: Nestle senkt Wachstums- und Gewinnprognose - Aktie rutscht ab

VEVEY - Der Lebensmittelkonzern Nestle rechnet im laufenden Jahr mit einem etwas geringeren Wachstum und Gewinn je Aktie als bisher. Grund dafür ist, dass die Preissteigerungen nicht mehr so hoch ausfallen dürften wie bislang angenommen. Im ersten Halbjahr ist der weltgrößte Lebensmittelhersteller dank höherer Preise und eines gestiegenen Absatzes gewachsen; allerdings nicht so stark wie von Experten erhofft. Der starke Franken belastete dagegen das Ergebnis. An der Börse kam die gesenkte Prognose nicht gut an. Die Aktie gab deutlich nach und gehörte am Donnerstag zu den schwächsten europäischen Standardwerten.

ROUNDUP: Roche hebt nach erstem Halbjahr Gewinnausblick an - Aktie zieht an

BASEL - Der Pharmakonzern Roche schaut auf ein solides erstes Halbjahr zurück. Die Geschäfte laufen so gut, dass der Konzern nun seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr anhebt. Wie Roche am Donnerstag mitteilte, lag der Gruppenumsatz mit 29,8 Milliarden Franken (31 Mrd Euro) auf Vorjahresniveau. Zu konstanten Wechselkursen dagegen stieg er um 5 Prozent. Unter Ausklammerung der Covid-19-Verkäufe hätten die Verkäufe gar um 8 Prozent zugenommen. Dabei zeigte insbesondere das zweite Quartal eine beschleunigte Wachstumsdynamik mit einem Plus von währungsbereinigt 9 Prozent. Die Aktie legte auch nach dem guten Lauf der letzten Wochen zu.

ROUNDUP: Stellantis bekommt schwächere US-Verkäufe zu spüren - Aktie bricht ein

AMSTERDAM - Der Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr wegen schwächerer Geschäfte auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt einen Gewinneinbruch erlitten. Der VW-Rivale mit Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep und Opel machte in den ersten sechs Monaten mit 5,6 Milliarden Euro nur noch rund halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten sich deutlich mehr ausgerechnet. Stellantis-Chef Carlos Tavares zeigte sich unzufrieden. Die Aktie rutschte in Paris um bis zu 12 Prozent auf ein Tief seit einem Jahr.

ROUNDUP: Unilever verdient mehr als erwartet und erhöht Margenziel

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr überraschend stark Umsatz und Gewinn gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften insbesondere mit Schönheits- und Hautpflege sowie Haushaltsprodukten, wie es in einer am Donnerstag in London veröffentlichten Mitteilung hieß. Zudem gab das Unternehmen ein detailliertes Ziel für die bereinigte operative Marge ab und gab sich damit optimistischer als zu Jahresbeginn. An der Börse kam das hervorragend an.

ROUNDUP: Kering stimmt auf weiteren Gewinneinbruch ein - Gucci erneut schwach

PARIS - Der Modekonzern Kering rechnet wegen der Konsumflaute und Sanierungsbemühungen bei seiner wichtigsten Marke Gucci mit einem weiteren deutlichen Gewinneinbruch. Der operative Gewinn im zweiten Halbjahr dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent fallen, wie der Konkurrent von LVMH am Mittwochabend in Paris mitteilte. Der Aktienkurs brach am Donnerstag auf ein Tief seit 2017 ein.

ROUNDUP 2: Baywa zieht Jahresprognose zurück - Aktie erholt sich dennoch weiter

MÜNCHEN - Der in Milliardenhöhe verschuldete Baywa-Konzern hat seine Prognose für das aktuelle Jahr kassiert. Mit Blick auf das laufende Sanierungsgutachten sei es dem Vorstand nicht möglich, zum derzeitigen Zeitpunkt eine hinreichend belastbare, konkrete neue Prognose für den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) für 2024 abzugeben, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in München mit. Die im SDax gelistete Aktie setzte am Donnerstag im frühen Handel aber ihre seit Mittwochnachmittag anhaltende Erholung fort.

ROUNDUP: Totalenergies kann Ergebnis stabilisieren - Erwartung verfehlt

PARIS - Totalenergies hat im zweiten Quartal gesunkene Gaspreise durch höhere Einnahmen im Ölgeschäft und geringere Kosten kompensiert. Anders als noch zum Jahresauftakt konnte das Unternehmen den operativen Gewinn in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal und Vorjahr stabil halten. Analysten hatten allerdings mit einem etwas höheren Gewinn gerechnet. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie büßte deutlich an Wert ein

ROUNDUP: Ford unter Druck wegen E-Autos und Qualitätsproblemen - Aktie stürzt ab

DEARBORN - Elektroautos reißen weiter Milliardenlöcher in die Bilanz von Ford . Im vergangenen Quartal verbuchte der US-Autoriese in dem Geschäftsbereich einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar. Verbrenner-Modelle und Nutzfahrzeuge sorgten dagegen für schwarze Zahlen, wie das Unternehmen am Vorabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich fiel der Gewinn nach dem Elektro-Minus und höheren Rückstellungen für Garantiefälle im Jahresvergleich um neun Prozent auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einer höheren Profitabilität gerechnet. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag 13 Prozent.

ROUNDUP: Sanofi hebt Prognose an - Zweites Quartal lief besser als erwartet

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi blickt nach einem besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der bereinigte Gewinn dürfte abseits von Währungseffekten das Vorjahresniveau erreichen, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Bislang war Sanofi von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. In den drei Monaten bis Ende Juni lief es vor allem dank starker Geschäfte mit dem Haut- und Asthma-Mittel Dupixent gut. Die Aktie zog an.

ROUNDUP: Astrazeneca erhöht Prognose - Kostenentwicklung sorgt Anleger

CAMBRIDGE - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat nach dem zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Umsatz und Gewinn je Aktie sollen 2024 bereinigt um Währungseffekte im mittleren Zehnerprozent-Bereich zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge mitteilte. Bislang hatten die Briten höchstens ein Wachstum im niedrigen Zehnerprozent-Bereich erwartet. Chef Pascal Soriot sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, die Wachstumsziele bis zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Die Anleger reagierten jedoch nicht begeistert.

ROUNDUP: Nordex hebt Jahresprognose für Gewinnmarge etwas an - Aktie im Plus

HAMBURG - Der Windanlagenbauers Nordex zeigt sich für sein Margenziel im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher. Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürften vom Umsatz 2024 zwischen 3 und 4 Prozent hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Bisher lag das untere Ende der Spanne bei 2 Prozent, nachdem 2023 operativ nur knapp die Gewinnschwelle erreicht worden war. An der Börse gab es Kursgewinne.

ROUNDUP: Deutsche Börse legt erneut kräftig zu - Prognose erhöht

ESCHBORN - Die Deutsche Börse bleibt dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Übernahmen weiter auf Erfolgskurs. In den drei Monaten bis Ende Juni legten Erlöse und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr erneut zweistellig zu. Zudem erhöhte der Konzern die Prognose. Im zweiten Quartal seien die Erlöse dank unter anderem eines hohen Absicherungsbedarfs der Investoren und höherer Zinsen um 19 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Eschborn.

ROUNDUP: Siltronic optimistischer - Nachfragebelebung lässt aber auf sich warten

MÜNCHEN - Trotz weiterhin schwieriger Geschäfte blickt der Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Angesichts immer noch hoher Lagerbestände bei den Kunden spiegele sich das vom KI-Trend getriebene Wachstum der Endmärkte bisher nicht in der Auftragslage wider, erklärt Siltronic-Chef Michael Heckmeier laut Mitteilung vom Donnerstag. Immerhin: im zweiten Quartal lief es besser, als Analysten es zuvor im Mittel erwartet hatten. Für die Siltronic-Aktien ging es deutlich nach oben.

