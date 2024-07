EQS-Adhoc: Karsten Trippel steht für weitere Amtszeit im Aufsichtsrat nicht zur Verfügung

EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Personalie

Karsten Trippel steht für weitere Amtszeit im Aufsichtsrat nicht zur Verfügung Berlin, 25. Juli 2024 – Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende der PSI Software SE, Herr Karsten Trippel, steht entgegen ursprünglicher Planung für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat nicht zur Verfügung. Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6.1, Herrn Trippel in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung der PSI am 26. Juli 2024 für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat zu wählen, wird daher nicht zur Abstimmung kommen.



Der Grund hierfür ist, dass der Aktionär Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, der knapp 25 % der Aktien hält, und Herr Trippel unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Aufsichtsrats haben.



Die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zur Wahl der anderen Anteilseignerkandidaten für den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkte 6.2 bis 6.4) bleiben hiervon unberührt und werden am 26. Juli 2024 unverändert zur Abstimmung gestellt.



Herrn Trippels aktuelle Amtszeit bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juli 2024 sowie sein aktueller Aufsichtsratsvorsitz bleiben hiervon unberührt.



