EQS-News: BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse – SMG Holding als IPO-Sponsor

BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse – SMG Holding als IPO-Sponsor Luxemburg/Berlin, 25. Juli 2024 – Die SMG Holding, ein auf den europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, bringt BigRep mittels eines Unternehmenszusammenschlusses zwischen Akquisitionsvehikel SMG Technology Acceleration SE und der BigRep GmbH an die Börse. BigRep ist ein weltweit führender Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern. Die Erstnotierung des kombinierten Unternehmens am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) soll am 31. Juli 2024 stattfinden.



Die Hauptversammlung der bereits notierten SMG Technology Acceleration SE, die mittelbar von der SMG Holding gegründet wurde, hat heute dem Unternehmenszusammenschluss mit der BigRep GmbH mit mehr als 99% zugestimmt. In diesem Zuge wurde der Erwerb sämtlicher Anteile an der BigRep GmbH und die Ausgabe von neuen Aktien an der SMG Technology Acceleration SE an die bisherigen Gesellschafter der BigRep GmbH beschlossen. Die SMG Technology Acceleration SE wird zudem in BigRep SE umbenannt. Dr. Sven Thate und Dr. Reinhard Festag, die Geschäftsführer der BigRep GmbH, werden zukünftig als CEO bzw. CFO die BigRep SE leiten.



Zum Listing wird das Aktienkapital der künftigen BigRep SE aus insgesamt rund 14,5 Mio. gelisteten Aktien bestehen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich voraussichtlich auf rund 145 Mio. Euro.



Der BigRep SE stehen nach dem erfolgreichen Börsengang unter Abzug von Transaktionskosten Finanzmittel in Höhe von rund 16 Mio. Euro zur Verfügung, die zum Beispiel zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen Akquisitionen eingesetzt werden können. Der erste Schritt im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie ist der Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH, einem innovativen Hersteller von Hochtemperatur-3D-Druckern, durch die BigRep GmbH. Damit baut BigRep seine Marktposition im industriellen 3D-Druck weiter aus und erweiterte die Produktpalette komplementär. Neben den Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkten bietet das Unternehmen nun auch Hochtemperatur-3D-Druck-Produkte an.



Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: „Das bevorstehende Listing des kombinierten Unternehmens ist ein bedeutender Meilenstein, der es BigRep ermöglicht, ihre Position als ein führender Anbieter im Bereich industrieller 3D-Drucktechnologie weiter zu stärken. Als IPO-Sponsor sind wir fest davon überzeugt, dass die Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse die Wachstumsstrategie von BigRep entscheidend unterstützen wird. BigRep ist so in der Lage, ihre Innovationskraft und Marktpräsenz signifikant auszubauen. Unser Ansatz bei SMG ermöglicht Unternehmen einen stabilen Zugang zum Kapitalmarkt und fördert eine partnerschaftliche Eigenkapitalfinanzierung, die auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist.“



Die Aktien der BigRep SE werden nach dem Listing unter dem Tickersymbol B1GR im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu handeln sein. Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A40H84 und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) ist LU2859870326.



Über die SMG Holding

Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es, Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50 Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.



Pressekontakt

Wichtiger Hinweis

