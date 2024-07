EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES – Erfolgreiche Hauptversammlung am 25. Juli 2024

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SINGULUS TECHNOLOGIES – Erfolgreiche Hauptversammlung am 25. Juli 2024



• Die Präsenz betrug 31,63 % des Grundkapitals

• Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, den 25. Juli 2024 – Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) in Frankfurt am Main waren 31,63 % des Kapitals präsent.

Die Hauptversammlung hat allen Tagesordnungspunkten mit den erforderlichen Mehrheiten zugestimmt. Als neue Kandidatin für den Aufsichtsrat hat sich Frau Dr. Jutta Menninger zur Verfügung gestellt und wurde von der Hauptversammlung mit 99,91 % gewählt.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands: “Unser Unternehmen ist gut in das Jahr 2024 gestartet und wir erwarten, dieses Momentum über das Jahr fortsetzen zu können. Für das laufende Geschäftsjahr planen wir einen Umsatz von 95,0 bis 105,0 Mio. €.“ Dr. Rinck fährt fort: „Es gibt vielversprechende und volumenreiche Projekte im Solar Segment in zahlreichen Regionen der Welt und hier insbesondere in den USA. Wir erwarten, dass sich die erfreuliche Entwicklung auch in den Segmenten Halbleiter und Life Science fortsetzt.“

SINGULUS TECHNOLOGIES – Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.



SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

